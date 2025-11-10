رانيا يوسف لصدى البلد: أنا مع التربية الحديثة.. والأمومة أهم حاجة في حياتي

أكدت الفنانة رانيا يوسف في لقاء خاص مع موقع صدى البلد أنها تؤمن بأسلوب التربية الحديثة في التعامل مع أبنائها، مشيرة إلى أنها تحرص دائمًا على أن تكون صديقة لأولادها وتستمع إليهم في كل ما يمرون به، لأن هذا هو "الأسلوب الصحيح" في التربية، على حد قولها.

وأضافت رانيا يوسف أن الأمومة هي أهم شيء في حياتها، موضحة أن علاقتها القوية ببناتها تقوم على الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل، مؤكدة أن نجاح العلاقة بين الأم وأبنائها يبدأ من الاستماع الجيد لهم ودعمهم في كل المواقف.



يذكر أن تألقت الفنانة رانيا يوسف في مسلسل لينك و الذي يعرض حالياً.



مسلسل "لينك" من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، محمود ياسين جونيور، ميمي جمال، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، تامر فرج، زينب العبد، هيثم نبيل، بلال أحمد بلال، اية عبد الرازق والعمل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.



https://youtube.com/shorts/UcLL-M9oYP0?si=3HsG8Bz17z1BTCcE