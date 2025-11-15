قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
هشام نصر: إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري
ترامب يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.. ماذا فعلت؟
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري
رياضة

أسامة نبيه يكشف عن نبوءة لـ محمد صبري تحققت بعد 5 أيام

اسامه نبيه
اسامه نبيه
رباب الهواري

في تصريحات تلفزيونية مؤثرة، تحدث أسامة نبيه، نجم الزمالك السابق، والدموع تسيطر على صوته، عن اللحظات الأخيرة التي جمعته بصديقه ورفيق مشواره داخل وخارج الملعب، محمد صبري، الذي رحل في حادث مأساوي.

 وأكد نبيه أن العلاقة التي جمعت بينهما كانت أبعد كثيرًا من حدود الزمالة الرياضية، وامتدت لتصبح أخوّة عمر كامل قضياه معًا داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

حديث مؤلم قبل الرحيل بأيام

وكشف أسامة نبيه أن حديثًا إنسانيًا دار بينهما قبل أربعة أو خمسة أيام فقط من وفاة صبري، حين تبادلا الأسئلة حول من منهما سيرحل قبل الآخر، في لحظة لم يكن يدرك أي منهما أنها ستكون الأخيرة من نوعها. وأوضح أن تلك الكلمات بقيت عالقة في ذهنه فور سماعه خبر الوفاة، معتبرًا أن ما حدث يحمل دلالات مؤثرة عن قوة الرابط بينهما وعمق العلاقة الممتدة عبر السنين.

“أنت اللي هتكفني”… نبوءة تحققت بقدر الله

وأضاف نبيه، وهو يتحدث بحزن بالغ، أن صبري فاجأه قبل أيام بعبارة صادمة قال فيها: “انت اللي هتكفني”. وأكد أنه لم يتخيل للحظة أن القدر سيقوده بالفعل ليكون الشخص الذي يقوم بتغسيله وتكفينه بعد وفاته، معتبرًا أن هذه اللحظة من أصعب ما مرّ به في حياته، وأنها ستظل محفورة في ذاكرته ما دام حيًا
 

وأشار إلى أنه شعر أن “قلب صبري كان حاسس”، وأنه كان يتحدث بنبرة مختلفة وكأن لديه يقينًا داخليًا بأن شيئًا ما يقترب، وهي التفاصيل التي جعلت الموقف أكثر ألمًا عند رحيله المفاجئ.

رفقة عمر لا تُنسى

وختم أسامة نبيه تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صبري لن يُنسى أبدًا، لا داخل نادي الزمالك ولا في قلب كل من عرفه، مشيرًا إلى أن فقدانه ترك جرحًا عميقًا لا يمكن أن يبرأ، وأن رحلتهما الطويلة ستظل من أهم محطات حياته الإنسانية والرياضية


 

اسامه نبيه الزمالك اخبار الزمالك محمد صبرى

