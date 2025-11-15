قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلمى الشيمي تعلن عقد قرانها وتخفي وجه العريس | صور
مؤمن زكريا يوجه رسالة مؤثرة.. "لو حد زعلان مني يسامحني"
عالية المهدي: أرفض الدعم النقدي لهذه الأسباب.. الموارد البشرية طاقة جبارة يجب الاستفادة من تصديرها | فيديو
فضل الصلاة على النبي.. عبادة تجمع خيرات الدنيا ونعيم الآخرة
بقوة 440 حصانًا.. أودي SQ5 بتعديل مميز من ABT | صور
حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول.. شعبة الاتصالات تعلن مفاجأة
أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة
ترامب : الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية قريبا جدا
تعديلات جديدة على جدول الجولة الخامسة في دوري الكرة الطائرة
هشام نصر: إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري
ترامب يقاضي هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.. ماذا فعلت؟
تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري
رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري

محمد صبري
محمد صبري
ميرنا محمود

تحدث أسامه نجم الزمالك السابق نبيه عن الساعات الأخيرة في حياه الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، والذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر حادث سير أليم.

وقال أسامة نبيه  عبر تصريحات تلفزيونية: محمد صبري قالي "أنت اللي هتكفني" وقدر الله إنني أكون بالفعل من قام بتكفينه ،قلبه كان حاسس.

و تابع :من أربع خمس أيام كنا بنتكلم مع بعض وبنقول يا ترى مين هيروح فينا قبل الثاني

و أضاف:صبري بالنسبة لي اكتر من مجرد لاعب زاملته في الملعب، أنا عمري كله كان معاه.

وفاة محمد صبري
جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث

محمد صبري الراحل محمد صبري جنازه محمد صبري الساعات الاخيره في حياه محمد صبري

