تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الراحل محمد صبري

تحدث أسامه نجم الزمالك السابق نبيه عن الساعات الأخيرة في حياه الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، والذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر حادث سير أليم.

وقال أسامة نبيه عبر تصريحات تلفزيونية: محمد صبري قالي "أنت اللي هتكفني" وقدر الله إنني أكون بالفعل من قام بتكفينه ،قلبه كان حاسس.

و تابع :من أربع خمس أيام كنا بنتكلم مع بعض وبنقول يا ترى مين هيروح فينا قبل الثاني

و أضاف:صبري بالنسبة لي اكتر من مجرد لاعب زاملته في الملعب، أنا عمري كله كان معاه.

وفاة محمد صبري

جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث