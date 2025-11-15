هشام نصر: إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري

نعى هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الراحل محمد صبري نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، والذي وافته المنية صباح أمس الجمعة إثر حادث سير أليم.

وقال هشام نصر نائب عبر قناة أون سبورت:محمد صبري واحد من أعظم اللاعبين الذين مروا على نادي الزمالك وله مكانه خاصه عند الجماهير

وتابع : الخبر كان مؤلم لينا جميعا وصدمة للوسط الرياضي

و أضاف:إدارة الزمالك قررت عمل العزاء لكابتن محمد صبري داخل نادي الزمالك يوم الأحد في المكان اللي بيحبه وبيدرب فيه

و أستكمل :إدارة الزمالك قررت دعم ومساندة أولاد كابتن محمد صبري وهيتم تكريمه بما يليق بيه

وفاة محمد صبري

جاء خبر وفاة محمد صبري بمثابة صدمة كبيرة للوسط الرياضي المصري، حيث فقدت الكرة المصرية أحد أبرز نجوم الجناح الهجومي في تاريخ نادي الزمالك.

وتعرض صبري لحادث تصادم قوي خلال قيادته سيارته أسفر عن وفاته في الحال، وبحسب المعاينة الأولية فقد أدى فقدان السيطرة على السيارة إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء، ما تسبب في تهشم الجزء الأمامي بالكامل ووفاة اللاعب قبل وصول الإسعاف.

وقررت نيابة القاهرة الجديدة التصريح بدفن الجثمان، فيما تواصل الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على الأسباب النهائية للحادث.