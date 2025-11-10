خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

انتقد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك السابق، اختيارات حسام حسن مدرب منتخب مصر، لخوض معسكر الإمارات الإعدادي، في نوفمبر الجاري.

وقال شيكابالا على شاشة «إم بي سي مصر 2»: «انت كمدرب منتخب مصر الاختيارات بتتم بناء على إيه؟ على الأنسب والأجهز، أنا كلاعب كورة في أي مكان وماشي كويس في الفترة دي، بتيجي انت تبص عليه وتاخده. مروان عثمان راح ليه؟ علشان لعب كويس».

وتابع: «في لاعيبة مش بتلعب مع أنديتها وتروح زي مصطفى شوبير، وده غلط، لأن الرغبة بتاعت أنا عاوز ألعب في فريقي وأثبت نفسي بتقل بما إني بلعب في المنتخب».