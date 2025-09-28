قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرق بين النمص والوشم والتاتو .. اعرف الحكم الشرعي لها
من تليفونك المحمول .. استعلم عن مخالفات سيارتك | اعرف الخطوات
اليوم.. ثلاث مباريات حاسمة بالدوري المصري وسباق الصدارة يشتعل
أسعار البنزين اليوم رسمياً
عمرو دياب يشارك صورًا جديدة من حفله الخاص في الأهرامات .. شاهد
بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن
«الصحة» تكشف تفاصيل تأجير العيادات الخارجية لشباب الأطباء .. والنقابة تعترض|فيديو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

عمرو دياب يشارك صورًا جديدة من حفله الخاص في الأهرامات .. شاهد

عمرو دياب
عمرو دياب
علا محمد

شارك النجم عمرو دياب صوراً له من حفله الأخير الخاص داخل الأهرامات بالجيزة وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلّق عمرو دياب علي الصور قائلاً: "ليلة ساحرة أخرى في أهرامات الجيزة - عمرو دياب يُحيي حفلًا خاصًا الليلة الماضية".


وفي إنجاز جديد، واصل النجم الكبير عمرو دياب نجاحاته بعد تجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها.

كما واصلت الأغنية تصدرها التريند عبر يوتيوب لمدة شهرين وحصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الأجتماعي أو المنصات الموسيقية.

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

ظاهرة جوية تظل 4 ساعات غدا والأرصاد تحذر

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

شيخ الأزهر

نتنياهو يزوّر التاريخ.. وشيخ الأزهر يفضح أكاذيب إسرائيل: العرب أنشأوا فلسطين قبل «اليهود» بآلاف السنين

محمد بهاء أبو شقة

«والدي علمني أن الاعتذار من شيم الرجال» .. محمد بهاء أبو شقة يفتح قلبه ويروي حكايات من الجانب الشخصي في حياته

السيارة الكهربائية

خبير: تكلفة السفر بالسيارة الكهرباء نصف تكلفة البنزين.. وفارق اقتصادي لصالح المستهلك|فيديو

النادي الأهلي

الصورة مازالت ضبابية.. لميس الحديدي: الأهلي بحاجة لقرار حاسم قبل مواجهة الزمالك|فيديو

فستان منفوش.. نرمين الفقي تستعرض جمالها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

فستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بظهورها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة

الكرواسون
الكرواسون
الكرواسون

في المنزل .. اكتشف طرق علاج آلام القدم والوقاية منها

الام القدم
الام القدم
الام القدم

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

زومبي المنوفية

زومبي المنوفية.. سيدة ترعب أهل شبين الكوم وتهاجم سيارة ملاكي

