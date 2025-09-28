عمرو دياب يشارك صورًا جديدة من حفله الخاص في الأهرامات .. شاهد

شارك النجم عمرو دياب صوراً له من حفله الأخير الخاص داخل الأهرامات بالجيزة وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلّق عمرو دياب علي الصور قائلاً: "ليلة ساحرة أخرى في أهرامات الجيزة - عمرو دياب يُحيي حفلًا خاصًا الليلة الماضية".



وفي إنجاز جديد، واصل النجم الكبير عمرو دياب نجاحاته بعد تجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها.

كما واصلت الأغنية تصدرها التريند عبر يوتيوب لمدة شهرين وحصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الأجتماعي أو المنصات الموسيقية.

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.