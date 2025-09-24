عمرو دياب سفير الأغنية المصرية.. خالد أبو بكر: أطفال عندها 3 سنين بتغني خطفوني

علق الإعلامي خالد أبو بكر، على الشعبية الكبيرة للمطرب عمرو دياب على مدار سنوات طويلة ونجاحه المستمر.



وقال خالد أبو بكر في برنامجه “آخر النهار “ المذاع على قناة ”النهار”: "عمرو دياب هو سفير الأغنية المصرية وهو حكاية كبيرة ممتدة لأكثر من 40 سنة".

وتابع خالد أبو بكر: "كنت في حفلة لعمرو دياب وفوجئت بتواجد أطفال عندهم 8 سنوات حافظين أغاني عمرو دياب القديمة ".

وأكمل خالد أبو بكر :" فيه أطفال عندهم 3 سنوات بيغنوا خطفوني"، مضيفا:" أنا اتحدث عن نجاح مسيرة فنية اسمها عمرو دياب ".

ولفت خالد أبو بكر :" أنا بكون فخور لما أسافر اي مكان في العالم وألاقي أغاني عمرو دياب شغالة ".