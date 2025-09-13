قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
فن وثقافة

زوجة طارق العريان تحتفل بعيد ميلاده بحضور الهضبة عمرو دياب

طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده
طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده
سعيد فراج   -  
بالصور

نشرت نيكول سعفان زوجة المخرج طارق العريان، صوراً وفيديوهات من حفل عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عبر خاصية ستوري. 

وقد حرص عدد من النجوم على حضور عيد الميلاد ولعل من أبرزهم الهضبة عمرو دياب، وكذلك أحمد مالك.

طارق العريان وللهضبة

طارق العريان وفيلم السلم والتعبان 2

من ناحية أخرى انتهي طارق العريان من تصوير فيلم “السلم والتعبان 2” وقد كشف عن أسرار تخص الجزء الثاني من فيلم الذى يقوم ببطولته عمرو يوسف. 

طارق العريان يحتفل بعيد ميلاده

وقال طارق العريان فى تصريحات صحفية : أن تصوير فيلم "السلم والثعبان"، بنسخته الجديدة انطلق فعلياً، كاشفاً أن مشاركة الفنان ظافر العابدين، في الفيلم ليست كضيف شرف، إنما يلعب دوراً محوريّاً في الأحداث.

كما أضاف طارق العريان: أن الفيلم ليس تكملة للشخصيات في الجزء الأول، إنما تكملة للموضوع بعد زواج عشر سنوات بشخصيات جديدة، مشيراً إلى أن أسماء جلال ستكون بطلة الفيلم بعد اعتذار منة شلبي، بسبب ظروف تخصها.

طارق العريان والهضبة وأحمد مالك

وأوضح العريان : أن الفيلم اجتماعي رومانسي وهو أعمق من الجزء الأول لأن الشخصيات كبرت، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور.

وأشار طارق العريان الى أن منى زكي كانت مرشحة اساسية فى العمل إلا أنها اعتذرت عن العمل ومن المقرر أن تظهر زوجتي نيكول سعفان فى كل أعمالى الفنية لانها تمتلك موهبة حقيقية. 

تصوير السلم والثعبان 2

وقد أعلن المخرج طارق العريان فى وقت سابق عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

يشارك في بطولة الجزء الثاني أسماء جلال وعمرو يوسف، حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

يذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

وكان قد اجتمع فريق عمل فيلم "السلم والثعبان" لأول مرة بعد أكثر من 20 عامًا، بمهرجان الجونة  وقد أدار الجلسة النقاشية أندرو محسن، مدير البرمجة بالمهرجان والناقد السينمائي، بحضور المخرج طارق العريان، والمؤلف والمنتج محمد حفظي، بالإضافة إلى النجمة حلا شيحة، وهشام نزيه، مؤلف الموسيقى التصويرية للفيلم. يأتي هذا اللقاء بعد عرض الفيلم الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من مختلف الأجيال.

