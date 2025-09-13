قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
كيفية حجز أراضي الإسكان 2025 .. أسعار المتر فى القطع المميزة
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم استعانوا بطبيب نفسي قبل أحمد سعد.. أنغام تناولت أدوية اكتئاب لخمس سنوات.. ومحمد محيي لجأ للمهدئات

أحمد سعد
أحمد سعد
سعيد فراج   -  
بالصور

لم يكن اعتراف الفنان أحمد سعد، بالتعرض لأزمة نفسية هو الاعتراف الأول بين النجوم، حيث اعترف العديد من نجوم الفن بذهابهم إلى طبيب نفسي، في محاولة لإيجاد حلول لبعض الأزمات التي عانوا منها.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي أبرز النجوم الذين عانوا من أزمات نفسية، قبل أحمد سعد.

أحمد سعد 

أكد الفنان أحمد سعد اللجوء الى طبيب نفسي فى مرحلة مهمة بحياته وذلك بعد تعرضه الى أزمة نفسية وهو ما اعترف به خلال استضافته فى برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلي. 

قال أحمد سعد: أحب الطب النفسي، وفعلًا اكتشفت عيوب في شخصيتي من خلال دكتور نفسي. كانت عندي مشاكل تمنعني من رؤية نفسي كما أنا وأكبر عيب في شخصيتي كان إرضاء الآخرين على حساب نفسي، رغم أن عندي كل الظروف التي قد تجعل الشخص سعيدًا، لكني لم أكن مستمتعًا حقًا. اكتشفت أن المتعة الحقيقية هي أن تكون نفسك، وليس أن تتصرف بطريقة مصطنعة لإرضاء الآخرين.

وأوضح سعد أنه بدأ رحلة من التساؤلات حول معنى المتعة، متسائلًا: «هل المتعة هي العلاقة بالدين أو بالأصدقاء؟ أم الخروج وتناول طعام لذيذ؟ اكتشفت أن كل ذلك ليس المتعة الحقيقية، بل أن تكون صادقًا مع نفسك وأن هذه التساؤلات دفعته لطلب استشارة طبيب نفسي، مؤكدًا أن بعض التجارب في طفولته، مثل كونه الابن الأصغر وتحمله مسؤوليات كثيرة، أثرت على شخصيته: «كنت أفعل أشياء كثيرة لم أكن راضيًا عنها.

أحمد سعد

محمد محيي

بينما قال الفنان محمد محيي أنه لجأ للمهدئات في فترة من حياته لمروره بأزمات نفسية وأن هذا الأمر كان في بداية الألفية الجديدة وكان بسبب مشكلة كبيرة وضغوطات، والذي دفعه للجوء للمهدئات اعتقادا منه أن هذا سيكون حلا للأزمة النفسية التي مر بها لكنا كانت تزيد من حدتها.

وتابع محمد محيي خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": «لكن بفضل الله تخلصت من فكرة المهدئات، وكنت بالفعل تعودت على المهدئات وكنت باخدها هروبا من الواقع المكنتش حابه».

وأضاف محمد محيي: «هذا الكلام كان في سنة 2000 بالتحديد وكنت بمر بأزمة نفسية كبيرة واعتقدت انها هتتحل بالهروب منها وليس بمواجهتها لكني واجهت نفسي والحمدلله تخلصت منها».

محمد محيي

أصالة

وأكدت أصالة أنها ذهبت إلى طبيب نفسي بسبب انفصالها عن طارق العريان، وقالت في إحدى اللقاءاتالتليفزيونية: "أنا مشاعري مترجمة بيني وبين الناس والفترة اللي غنيت فيها أغنية شامخ كنت حزينة ومكسورة وتعبانة نفسيا وبتعالج عند دكتور نفسي.. ولسة لحد دلوقتي لأني مريت بظروف سيئة أدت إلى انفصالي.. اكيد مكنتش بحالة مستقرة واللي صورته كان الحقيقة".

بينما اختتمت حديثها قائلة: "زعلت بسبب انفصالي عن طارق العريان جدًا كتير لأنه مش أي راجل.. أنا كنت متعلقه بيه كتير وبحبه.. الحب والعشق في حياتي مش سهل وأنا حبيته كتير".

بخصر منحوت..أصالة تثير الجدل فى اخر ظهور لها

بسمة

أما الفنانة بسمة أكدت، أنه من الضروري أن يتحدث الإنسان عن الأزمات التي يمر بها في الوقت المناسب، قبل أن تحدث تراكمات بداخله، تؤدي إلى أمراض نفسية وجسدية.

وقالت بسمة، في تصريح لـ "صدى البلد": "كلنا نمر بدرجات من الاكتئاب في مواقف كثيرة في حياتنا، ولكن قبل فيلم "بعلم الوصول" لم يكن لدي شجاعة الذهاب لطبيب نفسي لأنني كنت أنظر للموضوع بنوع من أنواع القلق".

وأضافت: "فكرة الذهاب لطبيب نفسي من الممكن أن تفتح أبوابا في حياتي لا أستطيع مواجهتها، لكن الفيلم شجعني أنني أذهب لطبيب نفسي وشعرت أنها خطوة ساعدتني على اتزان كبير في حياتي".

وبسؤالها عن الأسباب التي دفعتها لزيارة الطبيب النفسي، قالت: "ذهبت بسبب حياتنا كبني آدمين، الفيلم أضاء بصيرتي، وجعلني أتأكد أنه من المهم بالنسبة لي أن أتحدث إذا واجهت أي مشكلة قبل أن تحدث تراكمات توصلني إلى أن أكون مثل هالة، أعترف أنني عشت حياتها طوال فترة الفيلم لكنني حاولت ألا آخذ منها الجانب الاكتئابي لأنني لا بد أن أدافع عن روحي".

بسمة

هند صبري

كما قالت هند صبري، في أحد اللقاءات التليفزيونية: "بحب الدكاترة النفسيين، روحت مرة في 2005 لأني كنت بعاني من حالة حزن عميق ومكنتش فاهمة سببها.. رغم إني ساعتها ابتديت أكون نجمة لكن حالتي النفسية كانت مختلفة، والمرة التانية بعد ما خلفت عليا، كان عندي شوية مشاكل لأني مش قادرة افهم الوضع الجديد.. وفقدت ثقتي في نفسي".

وأضافت: "أنا شيلت المسئولية مع أهلي لأني كنت طفلة عندي 17 سنة وقت ما ابويا وامي انفصلوا.. ومعنديش اخوات وعشت مع أمي.. والانفصالدهوجعنى وكان سبب من الأسباب اللي خلتني اروح لطبيب نفسي.. الواحد بيفضل يعدي بحاجات أوقات مبيبقاش عنده فرصة يتعامل معاها عشان كده لازم نروح نرتب الأفكار دي.. الانفصال بيخلق فينا نوع من عدم الأمان ساعتها حسيت إن العالم بتاعي انهار".

هند صبري

أنغام

وأكدت الفنانة أنغام أنها كانت تأخذ أدوية اكتئاب لمدة 5 سنوات، في لقاء لها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عام 2018، لكنها أكدت توقفها عنها، حيث قالت:"أخدت أدوية للاكتئاب.. لأني مكنتش بعرف ألاقي الفرحة ولا اشوف مكانها فين.. لكن يمكن بعد ما خلصت أدوية اكتئاب علمت نفسي إني ألاقيها.. لأني بقول أنا أقوى من كده.. مينفعش أعيش رهينة دوا.. لأنه مش بيخليني سعيدة بيخليني متبنجة باردة، ولازعلانة ولا فرحانة مفيش طعم للحاجة ومن هنا أخدت قرار إني أبطلها".

أنغام

باسل خياط

قال باسل خياط، في لقاء تليفزيوني له: "رحت لطبيبة نفسية بسبب علاقة حب استمرت 6 سنوات وانفصلنا ومكنتش عارف أخلص من الموضوع.. أي مكان بيذكرني بيها وانا حساس بزيادة وتعبت واتوجعت عشان كده روحت لاني بكره الألم ولا أتحمله".

باسل خياط

دينا الشربيني

أما دينا الشربيني قالت: "روحت لدكتور نفسي مرة واحدة بس.. لكن حسيت إني مستفدتش اوي ومكررتهاش تاني لأني محستش إن فيه فرق.. أنا من النوع اللي بحسه بعمله.. هو دكتور شاطر.. لكن محستش اني عايزة اكمل.. وسبب زيارتي ليه إني أوقات بحس إن عندى أكتر من شخصية وكنت محتاجة أفهم أنا مين".

دينا الشربيني

غادة عبد الرازق

وأكدت الفنانة غادة عبد الرازق أنها كانت تزور طبيبا نفسيا في أحد اللقاءات بعد مسلسلها الأخير "حكاية مرة"، حيث قالت: "كنت بروح لدكتور نفسي بس هو عملى اكتئاب.. لحد دلوقتي مأثر عليا عندي في البيت بيقولولى ارحمينا شوية".

.صغرت 20 سنة..غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بـ نيولوك
أحمد سعد محمد محيي أنغام أصالة دينا الشربيني غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

ترشيحاتنا

الزراعة النظيفة

خطوة مهمة لدعم الزراعة النظيفة.. تسجيل مركبين حيويين جديدين لمكافحة الآفات

وزي التنمية المحلية والري

وزير الري: مواجهة أي تعديات على مجرى نهر النيل بكل حسم

نادي ضباط المراقبة الجوية

تكريم المتفوقين من أبناء ضباط المراقبة الجوية.. صور

بالصور

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية
سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!
احذر هذه العادات اليومية... قد تدمّر صحتك دون أن تدري!

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد