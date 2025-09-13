شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ماتراه ليس كما يبدو، بوستر حكاية " ديجافو"، والمقرر عرضها اليوم.

حكاية ديجافو من بطولة شيري عادل وعمرو وهبة واحمد الرفاعي والعمل من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

برومو حكاية ديجافو

وطرحت الشركة المنتجة برومو حكاية ديجافو حيث ظهرت شيرى عادل فى شخصية ليلى والتي تتعرض لحادث سيارة أثناء عودتها من الإجازة برفقة زوجها أحمد الرافعى، وتدخل في غيبوبة وبعدما تفيق تجد نفسها تعرضت لفقدان ذاكرة مؤقت ولا تتذكر من حولها لتدخل في دوامات وتواجه عديد من المواقف غير المتوقعة.

قصة حكاية ديجافو

وتدور أحداث الحكاية حول قصة قريبة من الواقع تتناول العلاقات الزوجية وتشابكاتها النفسية والاجتماعية، بما يتماشى مع الخط العام للمسلسل الذي يحمل طابعًا غامضًا ويوحي بأن الحقيقة غالبًا ما تكون مغايرة لما يبدو على السطح.

ويضم مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، في تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري، ومن المقرر عرضها خلال شهر أغسطس المقبل على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It.

حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

وعرض على مدار الأسابيع الماضية حكايات: "فلاش باك" بطولة أحمد خالد صالح ومريم الجندى، و"بتوقيت 2028"بطولة هنادى مهنا وأحمد جمال سعيد، و"just you" وهى من بطولة تارا عماد، بسمة داود، عمرو جمال، وفاء صادق، و"هند" بطولة ليلى أحمد زاهر وحازم ايهاب، ومن المقرر أن يتم عرض أحدث الحكايات بعنوان "الوكيل" بطولة محسن محيى الدين ومراد مكرم وأحمد فهيم بدء من السبت المقبل.