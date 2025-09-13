قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

فى ذكرى ميلاده.. مأساة إبراهيم سعفان صاحب لقب المحامي الفصيح

إبراهيم سعفان
إبراهيم سعفان
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم سعفان، والذى اشتهر بتقديم عدد من الأدوار الكوميدية التى تركت أثرا فى السينما ورسم من خلالها الضحكة على وجوه المشاهدين.

بداية إبراهيم سعفان الفنية

عاش إبراهيم سعفان صدمة وفاة 4 أبناء له في عام واحد، إذ توفى له 4 أولاد وفتاة في سن صغيرة بسبب إصابتهم بالجفاف، لكنه رزق بـ 5 أبناء آخرين فيما بعد، أطلق على المولودة الأولى اسم “رضا”.

أعمال إبراهيم سعفان 

قدم إبراهيم سعفان عديد من الأعمال الفنية، والتي يقترب عددها إلى 132 عملًا، تنوعت ما بين الأفلام والمسرحيات، والمسرحيات الإذاعية والمسلسلات ومن أبرز أعماله المسرحية “الدبور، سنة مع الشغل اللذيذ، حركة ترقيات، مين ما يحبش زوبة، 2 على دبوس”، وفي السينما “30 يوم في السجن، أونكل زيزو حبيبي، أكاذيب حواء، أضواء المدينة، ميرامار، سفاح النساء”، وشارك في أعمال تلفزيونية منها “المصيدة، وجهان للحب، الهاربان، مليون في العسل، اللقاء الأخير”.

لقب إبراهيم سعفان بـ”المحامي الفصيح”، بسبب شهرته بتجسيد شخصية المحامي، وصنفه بعض النقاد بأنه من بين أفضل 10 ممثلين جسدوا تلك الشخصية

وقد طلب الشاعر عبد الرحمن الخميسي من إبراهيم سعفان تعليم السندريلا سعاد حسني القراءة والكتابة، وذلك لأنها لم تلتحق بمدارس نظامية بسبب ظروفها العائلية، إذ ساعدها “سعفان” على التعلم في 6 أشهر بما يعادل درجة طالب في الإعدادية.

مأساة إبراهيم سعفان

وقال خالد سعفان نجل الفنان إبراهيم سعفان، إن والده تربي تربية دينية، حيث درس فى الأزهر الشريف،واشتهر بـ المحامي الفصيح خلال أعماله الفنية مع عمالقة الفن المصري.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين، أن والده مر بظروف صعبة وقاسية خلال حياته، وكان منها وفاة 4 من أبنائه بسبب الجفاف.

ولفت إلى أن والده كان من الشخصيات القوية وكان يجب النظام، وكن يشبه شخصية سي السيد، وأن والده لم يكن يتحدث مع اسرته بشكل طويل، وكان يرفض مشاهدة أعماله.

إبراهيم سعفان الفنان إبراهيم سعفان أعمال إبراهيم سعفان أفلام إبراهيم سعفان ذكرى ميلاد إبراهيم سعفان

