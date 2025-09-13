روسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال قوي قبالة سواحل كامشاتكا

أصدرت سلطات إقليم كامشاتكا تحذيرا من حدوث تسونامي عقب الزلزال القوي الذي بلغت شدته 6.3 درجة والتي ضربت المنطقة .

ووفق ما كتبه حاكم الإقليم فلاديمير سلودوف على قناته في تيليجرام: "فقد تم إعلان تهديد بحدوث تسونامي. نرجو توخي الحذر الشديد عند زيارة شاطئ خالاكتر وغيره من المناطق المعرّضة لموجات التسونامي.

ودعا سلودوف السكان إلى التحلي بالهدوء ومتابعة المعلومات الصادرة فقط عن المصادر الرسمية.

وكان علماء الزلازل الروس قد سجلوا، صباح اليوم السبت، زلزالاً بقوة 6.3 درجة قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامشاتكا في المحيط الهادئ، شعر به السكان في القرى والمناطق السكنية، وفق فرع كامشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم.

في المقابل، أفادت مجموعة كامشاتكا للاستجابة للانفجارات البركانية بأن قوة الزلزال قد بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر .