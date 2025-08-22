قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مراسل القاهرة الإخبارية: التطورات الميدانية بين روسيا وأوكرانيا لا تعيق المفاوضات إن توفرت الإرادة
أهالي بني مجدول بالجيزة يتبرعون بأرض لبناء مدرسة ويناشدون المحافظ: سرعوا الخطوات قبل فوات الأوان
تطوير المطارات.. مصر تتحدث في الجمعية العامة للمجلس الدولي لمطارات أفريقيا بـ لوسكا
برلمانية: التحول الرقمي بوابة أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة
حماس: إعلان المجاعة في غزة شهادة دامغة على جرائم الاحتلال
داخل السيارة.. أفشة في أحدث ظهور على إنستجرام
ألمانيا تحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في موقع معسكر بوخنفالد النازي
أول تعليق من بكين على رفض زيلينسكي مشاركة الصين في ضمان أمن أوكرانيا
وزير التعليم يدعو رئيس جامعة الأمم المتحدة بطوكيو لتأسيس فرع مصري
أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود
خطيب مسجد مصر: القرآن مليء بالآيات التي تدعو إلى إعمال العقل والتفكر.. فيديو
إحباط محاولة فرار جماعي من سجن الكلاسة في الحسكة
أخبار العالم

إنذار بـ تسونامي بعد زلزال مدمر بقوة 7.5 ريختر في ممر دريك جنوب تشيلي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

حذر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل من احتمال وقوع موجات تسونامي في جنوب المحيط الأطلنطي، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب، صباح اليوم الجمعة، منطقة «ممر دريك» الواقعة بين جنوب تشيلي والقارة القطبية الجنوبية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن قوة الزلزال بلغت 7.5 درجة على مقياس ريختر، وضرب على عمق 11 كيلومتراً، فيما وقع مركزه على بعد 957 كيلومتراً جنوب شرق مدينة «بونتا أريناس» التشيلية، و712 كيلومتراً جنوب شرق جزيرة «أوشوايا» الأرجنتينية.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من التسونامي إنذاراً أولياً شمل سواحل جنوب تشيلي والأرجنتين، وسط مخاوف من امتداد التأثيرات إلى بعض الجزر القريبة.

ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية واسعة، غير أن السلطات المحلية دعت السكان في المناطق الساحلية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والابتعاد عن الشواطئ.

ويعد «ممر دريك» من أكثر الممرات البحرية خطورة في العالم بسبب تقلباته المناخية وأمواجه العاتية، إذ يربط بين المحيطين الأطلنطي والهادئ عند أقصى جنوب الكرة الأرضية.

وشهدت المنطقة عبر التاريخ عدداً من الزلازل والهزات البحرية التي أثارت مخاوف من حدوث تسونامي، إلا أن قوة زلزال اليوم جعلت الإنذار أكثر جدية هذه المرة.

وتواصل فرق الرصد الدولية متابعة الوضع عن كثب، فيما أكدت منظمات الجيولوجيا أن أي موجات تسونامي محتملة قد تصل في غضون ساعات إلى السواحل المحيطة، إذا تأكدت التحذيرات الأولية.

زلزال ممر دريك تشيلي

