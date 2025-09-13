قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أشرف عبد الباقي يكشف تفاصيل تقديم جزء جديد من راجل وست ستات.. ما القصة؟

أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
سعيد فراج

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، مدى إمكانية تقديم جزء اخر من مسلسله “راجل وست ستات”، والذى حقق شهرة كبيرة عند عرضه على مدار 10 مواسم. 

وقال أشرف عبد الباقي، في ندوته بمعرض بغداد الدولي للكتاب: من يومين المنتج عرض عليا نعمل حلقات جديدة، لسه بنفكر لأن بعد وفاة مها أبو عوف، مش عارفين لو عملنا حلقات جديدة هيبقى نفس النتيجة ولا أقل، ومنة عرفة اللي كبرت هتبقى مثلًا اتجوزت وخلفت، بندرس حاليًا لو تنفع أكيد هنعملها.

من ناحية أخرى تحدث أشرف عبد الباقي عن إمكانية نقل تجربة مسرح مصر، إلى العراق قائلا : كل بلد ليه عاداته، ولو قولنا العراق على سبيل المثال لازم نقدم عمل عراقي خالص بأهل البلد والشباب اللي ناجحين على السوشيال ميديا يطلعوا على خشبة المسرح يبقى عندهم ثبات ويقدموا الفن العراقي.

أشرف عبد الباقي: سعيد بالتكريم

ويتواجد الفنان أشرف عبد الباقي حاليا فى بغداد حيث يتم تكريمه ضمن فعاليات معرض الكتاب هناك.

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد: سعيد بتكريمي في معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين. 

وأضاف أشرف عبد الباقي: من المقرر أن أعود يوم الأحد القادم لاستكمال أعمالى التى أقوم بتصويرها فى الفترة المقبلة. 

وقد طرحت منصة Watch it البوستر الرسمي لمسلسل ولد بنت شايب بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، الذي يعرض قريبًا عبر المنصة، وهو من إخراج زينة عبد الباقي.

أشرف عبد الباقي يكشف ترشيح ابنته لإخراج العمل 

وقد كشف الفنان أشرف عبد الباقى عن حقيقة ترشيح ابنته زينة الى إخراج مسلسل “ولد بنت شايب” والذى يقوم حاليا بتصويره تمهيدا لعرض خلال الفترة المقبلة. 

وقال أشرف عبد الباقي فى تصريح خاص لصدى البلد : لم أرشح ابنتى زينة لتتولى إخراج مسلسل ولد بنت شايب وجاء الترشيح من قبل إحدى أعضاء فريق الإنتاج فى الشركة المتحدة. 

وأوضح أشرف عبد الباقي : قمنا بترشيح عدد من المخرجين فى البداية ولم يكن اسم ابنتى مطروحا وبعدها تم اختيارها والتواصل معها بناء على ترشيحهم.

وأشار أشرف عبد الباقي : سعيد بالتعاون مع زينة كونها مخرجة مميزة وتعاونت معها من قبل فى فيلم “مين يصدق” والذى حقق نجاحا كبيرا. 

"ولد بنت شايب” يجمع بين الأجيال

مسلسل “ولد بنت شايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions  على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني و اخراج زينة اشرف عبد الباقي.

أشرف عبد الباقي الفنان أشرف عبد الباقي أعمال أشرف عبد الباقي أفلام أشرف عبد الباقي مسلسل راجل وست ستات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

معرض أثينا للكتاب.. كتب وندوات تحيي روح اليونان القديمة

أرشيفية

التضامن الاجتماعي: التعامل مع 140 بلاغًا لإنقاذ كبار السن والأطفال بلا مأوى خلال أسبوع

أرشيفية

عبدالصمد ماهر: "100 يوم صحة" مبادرة طبية تصل إلى كل شبر في مصر

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد