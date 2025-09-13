أحمد حلمي يكشف حقيقة رده على تصريحات سلوم حداد

نفى الفنان أحمد حلمي رده على تصريحات الفنان السوري سلوم حداد بشأن عدم إجادة الممثلين المصريين اللغة العربية الفصحى.

وكتب حلمي عبر ستوري “إنستجرام”: “أنا مقولتش كده ولا علقت على الموضوع ده أصلا.. ويا ريت محدش يصدق أي كلام بيتكتب أو أي افتراء بيتقال.. أنا لو عايز أقول حاجة هقولها على السوشيال ميديا بتاعتي وشكرا”.

أحمد حلمي

وأثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.

وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.

وسخر سلوم حداد من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.