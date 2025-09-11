رشا مهدي ترد على تصريحات سلوم حداد

علقت الفنانة رشا مهدي، على تصريحات الفنان سلوم حداد بشأن عدم إجادة الفنانين المصريين اللغة العربية الفصحى.

وكتبت رشا مهدي عبر فيسبوك: "قرأت زي أغلب الناس تصريح الفنان سلوم حداد عن قدرات الفنان المصري في نطق اللغة العربية الفصحى، وما استوقفنيش وقتها لإيماني بحرية الرأي ‏لكن لما شفت المقطع النهاردة، استوقفتني "التريقة" وتقليد اللهجة المصرية بهدف إضحاك الحضور!

‏وتابعت: "وهنا لنا وقفة! ‏في فرق كبير بين "النقد" و“السخرية” ‏النحو والصرف مش بس جيم و چيم ‏النحو والصرف علوم كاملة بتتدرس في كلية “الآداب” ‏النحو والصرف "أدب" واللي من غيره لا الجيم ولا الچيم ليهم أي قيمة".

وأثار الفنان السوري سلوم حداد جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية المصرية والعربية بعد تصريحاته الأخيرة التي شكّك فيها بقدرة الممثلين المصريين على إتقان اللغة العربية الفصحى.

وخلال مشاركته في إحدى الندوات، قال سلوم حداد إن «غالبية الممثلين المصريين لا يجيدون الفصحى»، مستثنيًا أسماء قليلة مثل الراحلين نور الشريف وعبد الله غيث.



وسخر سلوم حداد من طريقة نطق بعض الجمل، معتبرًا أن الأداء اللغوي غير سليم ويؤثر على قيمة العمل الفني.

التصريحات قوبلت بموجة انتقادات حادة من فنانين ونقاد مصريين من خلال تصريحات صحفية وعبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.