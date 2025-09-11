في عيد ميلاد أشرف عبد الباقي .. معلومات لا تعرفها عنه

يحتفل اليوم الفنان الكبير أشرف عبد الباقي عبد ميلاده، حيث يعد واحد من اشهر الفنانين الكوميدين في مصر.

الفنان أشرف عيد الباقي من مواليد 11 سبتمبر عام 1963.





نبذة عن حياة أشرف عبد الباقي

درس الفنان أشرف عبد الباقي فى كلية تجارة عيد شمس، ثم ألتحق فى المعهد العالي للفنون المسرحية.



وبدأ عبد الباقي نشاطه الفني منذ دراسته فى الجامعة حيث شارك فى العديد من المسرحيات مع فرق الهواة وفرقة كلية تجارة والتى كانت وقتها من أقوى الفرق الفنية على مستوى الجمهورية.

وظل عبد الباقي فى تقديم المسرحيات المختلفة إلى أن اكتشفه المخرج هاني مطاوع في مسرحية خشب الورد وكان أثناء ذلك يعمل في المقاولات من خلال مصنعه الذي تخصص في أعمال الديكورات والألومنيوم.





و قدمه رأفت الميهي في السينما، وعندما اتجه إلى التمثيل قرر أن يغلق المصنع، من أشهر مسرحياته باللو، شبورة، بشويش، لما بابا ينام، رد قرضي، من أهم المسلسلات حضرة المحترم، يوميات زوج معاصر وراجل وست ستات.

كما قام الفنان أشرف عبد الباقي بتكوين وتدشين مشروع مسرح مصر، والذي اظهر عدد من المواهب علي راسهم علي ربيع ومصطفي خاطر .

شارك الفنان أشرف عبد الباقي في عديد من الأعمال السينمائية ومنها على جنب يا أسطى، وصاحب صاحبه، ستات، أريد خلعًا، لخمة راس، حب البنات.

وما لا يعرفه الكثير عن أشرف عبد الباقي أنه بدأ حياته المهنية في مجال المقاولات، كما كان يمتلك مصنع لتجارة الخشب ولكنه قرر التخلي عن هذه المهنة من أجل الفن، ثم بعد ذلك دخل في عدد من المشاريع خاصة في مجال المطاعم وبعضها تعرض للخسارة.