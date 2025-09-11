كريم فهمي يوجه رسالة لأكرم حسني.. ماذا قال؟

وجه الفنان كريم فهمي، رسالة للفنان أكرم حسني في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وحرص كريم فهمي على تهنئته بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “أكرووم كل سنة وانت طيب”.

كريم فهمي

وكان أكرم حسني قد قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل الكابتن الذي يتكون من 15 حلقة، وتصدر المشاهدات عبر منصات المشاهدة معظم فترات النصف الأول من رمضان.

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.