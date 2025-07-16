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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أكرم حسني يطرح أغنيته الجديدة “قررنا نحن الآتي”.. غدا

أكرم حسني
أكرم حسني
قسم الفن

يستعد  أكرم حسني لطرح أحدث أغنياته بعنوان "قررنا نحن الآتي" يوم الخميس 17 يوليو في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

الأغنية تأتي بتوقيع مميز من فريق عمل يجمع بين حكيم كمال ومنة عدلي القيعي في الكلمات، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر.

وكان أكرم حسني قد قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل الكابتن الذي يتكون من 15 حلقة، وتصدر المشاهدات عبر منصات المشاهدة معظم فترات النصف الأول من رمضان. 

مسلسل الكابتن يتكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني واَية سماحة وسوسن بدر وأحمد عبد الوهاب ورحمة أحمد فرج وميمي جمال ومحمد رضوان وسامي مغاوري وأحمد الرافعي وعمر شرقي ووئام مجدي، وهو قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري. 

أكرم حسني الكابتن أغاني أكرم حسني

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