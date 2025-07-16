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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نشاط مكثف للموسيقار تامر كروان في صيف 2025

تامر كروان
تامر كروان
قسم الفن

تعاقد الموسيقار تامر كروان مع المنتج ريتشارد الحاج، على حماية وتوثيق مؤلفاته وتوزيعها بشكل رقمي عبر كافة المنصات الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب.

وفي سياق متصل يستعد الموسيقار تامر كروان لإنتاج مقطوعات موسيقية جديدة، بأفكارة مختلفة، تطرح لأول مرة من خلال المنصات الموسيقية الخاصة به، في إطار هذا التعاون.

من جانبه قال ريتشارد الحاج: "يشرفني التعاون مع موسيقار بقيمة وحجم، تامر كروان، صاحب تاريخ كبير ومبدع حقيقي خاصة في السينما والموسيقى التصويرية، أعماله تعتبر بصمة مهمة في تاريخ الفن المصري، يركز في شغله، مقل من الظهور الإعلامي".

وأضاف: "نحضر حاليًا لتنظيم حفل ضخم، على أحد أكبر المسارح لـ تامر كروان، وسيكون من مفاجآت صيف 2025 للجمهور".

تامر كروان ريتشارد الحاج الموسيقار تامر كروان

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