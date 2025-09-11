عزاء عمرو ستين بمسجد الشرطة .. السبت

تستقبل أسرة الفنان الشاب عمرو ستين العزاء، يوم السبت المقبل، بمسجد الشرطة، بالشيخ زايد.

وكان قد نشر الفنان محمود العسيلي ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعلن عن وفاة المطرب الشاب عمرو ستين.

وكتب العسيلي منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: توفي إلى رحمه الله أخي وصديقي عمرو ستين، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله إنَّا لله و إنّا إليه راجعون.

أعمال عمرو ستين

وقدم عمرو ستين أولى أغنيات ألبومه الأول "مسافر" وهو الألبوم الذي سيطرح في الأسواق خلال أسبوعين، الأغنية تحمل أسم "أجمل حاجة" وتم تصويرها في لبنان علي طريقة الفيديوكليب وتعرض الآن علي قنوات ميلودي.

الكليب الذي أخرجه محمد جمعة حقق أكثر من 100 ألف مشاهدة علي يوتيوب في أقل من 3 أيام وهو رقم كبير، خاصة أنه الظهور الفني الأول للمطرب الصاعد.

ويحتوي ألبوم ستين الأول علي 10 أغنيات وهي: "أجمل حاجة"،"متعمليش حسابك"، "كدب احساسك"، "حد عارف"، "بأي شكل"، "بكرة معاك"، "بقي في كدة"، "مبخافش ليه"، "مسافر"، "ولا نسيتها.

وتعاون عمرو في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء، فمن الملحنين تعاون عمرو مع كل من: محمد يحي، رامي جمال، تامر علي، مدحت الفار.