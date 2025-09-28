الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية

دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة ضدها بسبب برنامجها النووي.

وقال روبيو في بيان: "الدبلوماسية لا تزال خياراً، والتوصل إلى اتفاق يظل النتيجة الأفضل للشعب الإيراني والعالم. ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران قبول إجراء محادثات مباشرة تتم بحسن نية ومن دون مماطلة أو تشويش"، داعياً الدول الأخرى إلى "التنفيذ الفوري" للعقوبات ضد طهران.

يُذكر أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران أُعيد تفعيلها مساء السبت، بعد انقضاء مهلة "آلية الزناد" التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس، بسبب عدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.