محسن صالح: جمهور الأهلي اللاعب رقم 1 وأرفض الإساءة لهم

تحدّث محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي على فوز الفريق أمام كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز .



وقال “صالح” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: دائمًا المباريات التي عقب لقاء القمة تكون مباريات صعبة للغاية والأهلي يعاني من إصابات كثيرة والتدوير في الفترة الماضية لم تكن جيدة .



وأضاف: أفضل حاجة للأهلي هو تثبيت التشكيل وحسين الشحات أجاد في آخر مباراتين ومباراة كهرباء الإسماعيلي كانت صعبة على الأهلي لأنها بعد القمة، وألوم على الانتقادات القوية على الجهاز الفني ولاعبي الأهلي هذا يؤثر نفسيا عليهم



وتابع: ودائمًا أنا ضد خروج أي لاعب عن النص وضد عدم تحية اللاعب لجمهور فريقه والجمهور اللاعب رقم 1 ولكن ارفض الإساءة للاعبين ومع استمرار عماد النحاس في الفترة الحالية للأهلي طالما لا يوجد مدرب اجنبي مناسب .