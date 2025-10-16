قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الاستثمارات الهندية في مصر تقدر بنحو 4 مليار دولار
الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البولندي لدى طهران
مجلس النواب يوافق على العمل بـ "الإجراءات الجنائية" ويحدد تاريخ العمل به
زيلينسكي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن لبحث صفقة صواريخ توماهوك
شوبير يحسم الجدل بشأن موقف نجوم الأهلي
رسميًا.. إقالة باتريك كلويفرت من تدريب إندونيسيا
هل لمس عورة الطفل ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
ننشر شروط وموانع الترشح للعمل في كنترولات امتحانات الدبلومات الفنية 2026
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
عقوق الأب والأم من كبائر الذنوب.. الإفتاء: اتقوه بـ5 حقوق للوالدين
الصليب الأحمر الأكثر تتويجًا بجائزة نوبل .. تعرف على السبب
«النقل»: إطلاق مؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار «معًا لتحقيق التنمية المُستدامة»
مفتي الجمهورية السابق بعد استلام كارنيه عضوية الشيوخ: ثقة الرئيس وسام علي صدري

ماجدة بدوى

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق إنه سعيد للغاية عقب الانضمام لمجلس الشيوخ والسعادة اكبر بان يكون هذا الانضمام بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي وان ثقة الرئيس وسام اعتز به.                           

وأضاف علام عقب تسلمه لكارنيه عضوية مجلس الشيوخ،  أن مجلس الشيوخ يضم عددا من الكفاءات والخبرات في شتي المجالات كما انه سيعمل وبكل قوة ليكون اضافة للحياة البرلمانية والنيابية المصرية وان يقدم الجميع خبراتهم للارتقاء بهذا البلد العظيم مصر أم الدنيا كما وصي بها المصطفي صلي الله عليه وسلم خيرا وقال عن جندها هم خير أجناد الارض وانهم في رباط إلى يوم القيامة.

وأشار علام ألى أنه سينضم  الي لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة وتصحيح المفاهيم ونشر الدعوة الوسيطية ونبذ الي ما يدعوا الي الافكار الهادمة والمتطرفة والارهابية لان الدين الاسلامي هو دين الوسطية ودين التسامح والاسلام هو دين السلام لذلك سنعمل مع تلك الكوكبة لصالح البلاد والعباد إن شاء الله.

شوقي علام دكتور شوقي علام مجلس النواب البرلمان الشيوخ

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

عقد قران حمادة عبد اللطيف

بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

اطعمة

لاتتجاهلها.. أطعمة تعالج أمراضا مزمنة

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة .. شاهد

المسالك البولية

اعرفها بسرعة.. اكتشف أعراض التهابات المسالك البولية

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

