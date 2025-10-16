مفتي الجمهورية السابق بعد استلام كارنيه عضوية الشيوخ: ثقة الرئيس وسام علي صدري

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق إنه سعيد للغاية عقب الانضمام لمجلس الشيوخ والسعادة اكبر بان يكون هذا الانضمام بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي وان ثقة الرئيس وسام اعتز به.

وأضاف علام عقب تسلمه لكارنيه عضوية مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يضم عددا من الكفاءات والخبرات في شتي المجالات كما انه سيعمل وبكل قوة ليكون اضافة للحياة البرلمانية والنيابية المصرية وان يقدم الجميع خبراتهم للارتقاء بهذا البلد العظيم مصر أم الدنيا كما وصي بها المصطفي صلي الله عليه وسلم خيرا وقال عن جندها هم خير أجناد الارض وانهم في رباط إلى يوم القيامة.

وأشار علام ألى أنه سينضم الي لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ لمواصلة الجهد الوطني في مجال الدعوة وتصحيح المفاهيم ونشر الدعوة الوسيطية ونبذ الي ما يدعوا الي الافكار الهادمة والمتطرفة والارهابية لان الدين الاسلامي هو دين الوسطية ودين التسامح والاسلام هو دين السلام لذلك سنعمل مع تلك الكوكبة لصالح البلاد والعباد إن شاء الله.