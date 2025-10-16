برشلونة يتلقى خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

تلقى فريق برشلونة خبرًا سعيدًا قبل مواجهة جيرونا، السبت المقبل، في مسابقة الدوري الإسباني “لا ليجا”.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، تلقى هانز فليك مدرب برشلونة، خبراً سعيداً في تدريبات اليوم الخميس، بمشاركة فيران توريس، ويشعر الفريق بالتفاؤل بشأن قدرته على المشاركة في مباراة السبت ضد جيرونا.

وأضافت أن فليك لا يُفضل المدرب الألماني إجبار اللاعبين على اللعب، لكنه يجد نفسه في موقف مُعقّد للغاية نظرًا لكثرة الإصابات التي يعاني منها حاليًا في الفريق.

وكان منتخب إسبانيا استبعد فيران توريس قبل مواجهة بلغاريا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

ترتيب برشلونة

ويحتل برشلونة المركز الثاني في بطولة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، متأخرًا بنقطتين عن ريال مدريد متصدر الترتيب.