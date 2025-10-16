قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يتلقى ضربة مزدوجة في سعيه لتعزيز وسط الملعب

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
منتصر الرفاعي

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة مزدوجة في مساعيه للتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم. 

باليبا خارج الحسابات مؤقتًا

 وبحسب تقرير نشرته شبكة talkSPORT البريطانية، فإن الضربة الأولى تتعلق بلاعب وسط برايتون، كارلوس باليبا، حيث إن برايتون لا يخطط لبيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، ولا يسعى للاستفادة المالية منه في الوقت الحالي.

 وأوضحت الشبكة أن إدارة برايتون قللت من أهمية الأنباء التي تشير إلى عدم رضا اللاعب الكاميروني عن وضعه الحالي ورغبته في الرحيل، خاصة مع بدايته غير الموفقة هذا الموسم، حيث أكد المدير الفني للفريق، فابيان هورزيلر، أن اللاعب تأثر بالتقارير التي تربطه بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

 ورغم ذلك، يعتقد مالك برايتون، توني بلوم، أن باليبا سيجذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى إذا قرر النادي بيعه، ولن يكون مانشستر يونايتد الخيار الوحيد. 

صفقة جوبي بيلينجهام معقدة 

أما الضربة الثانية، فتتمثل في صعوبة التعاقد مع جوبي بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، حيث أوضحت الشبكة أن ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية سيكون أمرًا بالغ التعقيد في ظل تمسك ناديه به، خاصة في منتصف الموسم.

 مواجهة قوية أمام ليفربول 

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد. 

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الغريم التقليدي لتعويض بدايته المتذبذبة هذا الموسم.

مانشستر يونايتد شبكة talkSPORT البريطانية جوبي بيلينجهام وروسيا دورتموند الألماني ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ارشيفية

سقطت من علو.. إصابة طالبة بكسور بإحدى قرى الدقهلية

محافظ الغربية

10 محاضر تموينية.. سلامة الغذاء تضبط 3 أطنان سلع غير صالحة للاستهلاك بالغربية

ماراثون رياضي ببني سويف إيذانًا بانطلاق النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية

ماراثون رياضي ببني سويف إيذانًا بانطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد