مانشستر يونايتد يتلقى ضربة مزدوجة في سعيه لتعزيز وسط الملعب

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضربة مزدوجة في مساعيه للتعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم.

باليبا خارج الحسابات مؤقتًا

وبحسب تقرير نشرته شبكة talkSPORT البريطانية، فإن الضربة الأولى تتعلق بلاعب وسط برايتون، كارلوس باليبا، حيث إن برايتون لا يخطط لبيع اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، ولا يسعى للاستفادة المالية منه في الوقت الحالي.

وأوضحت الشبكة أن إدارة برايتون قللت من أهمية الأنباء التي تشير إلى عدم رضا اللاعب الكاميروني عن وضعه الحالي ورغبته في الرحيل، خاصة مع بدايته غير الموفقة هذا الموسم، حيث أكد المدير الفني للفريق، فابيان هورزيلر، أن اللاعب تأثر بالتقارير التي تربطه بالانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

ورغم ذلك، يعتقد مالك برايتون، توني بلوم، أن باليبا سيجذب اهتمام العديد من الأندية الكبرى إذا قرر النادي بيعه، ولن يكون مانشستر يونايتد الخيار الوحيد.

صفقة جوبي بيلينجهام معقدة

أما الضربة الثانية، فتتمثل في صعوبة التعاقد مع جوبي بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، حيث أوضحت الشبكة أن ضم اللاعب خلال الانتقالات الشتوية سيكون أمرًا بالغ التعقيد في ظل تمسك ناديه به، خاصة في منتصف الموسم.

مواجهة قوية أمام ليفربول

وعلى صعيد المنافسات المحلية، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل و3 هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الغريم التقليدي لتعويض بدايته المتذبذبة هذا الموسم.