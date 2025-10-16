«رجال يد الأهلي» يواجه «البوليس الرواندي» في بطولة إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي البوليس الرواندي، اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع الفريقين بختام مرحلة المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 11 وإلى 20 أكتوبر الجاري.

تقام المباراة على صالة محمد الخامس، وتنطلق في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق رجال يد الأهلي لتحقيق الفوز الرابع له في البطولة، لينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، وذلك بعدما حقق 3 انتصارات متتالية.

وحقق «رجال يد الأهلي» انتصاراته الثلاثة على ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة كبيرة 41 - 11، وعلى ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19.