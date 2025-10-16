أمينة عاطف: نستعد بقوة لربع نهائي بطولة أفريقيا

أكدت أمينة عاطف، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي سيدات، أن الفريق حقق الفوز على اتحاد النواصر المغربي، بفضل الإعداد الجيد للمباراة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، ما ساعده على تقديم أداء مميز والفوز بفارق 30 هدفا.

وتعليقًا على التأهل لربع النهائي قالت إن مباريات خروج المغلوب لها حسابات خاصة، إلا أن الفريق أغلق صفحة مرحلة المجموعات، ومستعد بشكل كبير لمواجهة ربع النهائي.

وأضافت أن الفريق يطمح للفوز بلقب البطولة الأفريقية، خاصة أنه كان قريبًا منها أكثر من مرة، لولا عدم التوفيق، وتمنت أن تنجح مع زميلاتها في الفوز باللقب خلال هذه النسخة.

وأبدت اللاعبة سعادتها بفوز زميلتها نوال خليل بجائزة أفضل لاعبة في المباراة، وأكدت أن الفريق كله عائلة واحدة.