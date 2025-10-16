وزير الخارجية: نعمل على مُعادلة سعرية لتبادل الأسمدة المصرية بالمنتجات الزراعية الهندية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالسيد جاغات براكاش نادا، وزير الكيماويات والأسمدة الهندي، اليوم الخميس في نيودلهي.

استعرض الدكتور بدر عبد العاطي أبرز مُخرجات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، والتعاون في تجارة السلع الاستراتيجية المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، بهدف احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق لبحث إمكانية تحقيق التكامل بين البلدين في السلع الاستراتيجية.

كما أشار وزير الخارجية إلى الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة من خلال إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مختلف أنواع الأسمدة، للمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في مصر والدول الصديقة، وهو الأمر الذي قد يخلق فرصًا إضافية للتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الاستفادة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والهند، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للدولتين، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى تفاهمات يتم بموجبها عقد صفقات تفضيلية وفقًا لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها بين البلدين، لتبادل كميات محددة من الأسمدة المصرية مقابل كميات مُحددة من المنتجات الزراعية الهندية.

وفي ختام اللقاء، دعا وزير الخارجية الجانب الهندي إلى إرسال وفد فني إلى مصر يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بهدف بحث سبل تعزيز الأمن الغذائي للبلدين من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الاستراتيجية.