شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي

دافعت شبكة "Lentedesportiva" العالمية عن نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، محمد صلاح، عقب الانتقادات التي طالت مستواه في الفترة الأخيرة، حيث لم يتمكن اللاعب من تسجيل وصناعة الأهداف بشكل ملفت خلال المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح يعتبر من أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية عصر البريميرليج، حيث أعاد كتابة الأرقام القياسية بعد انضمامه إلى ليفربول عام 2017، بتسجيله أكثر من 185 هدفًا، ومساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019، ولقب الدوري الإنجليزي مرتين.

وأضاف التقرير أن صلاح يعد الجناح العصري الأمثل، بفضل ثبات مستواه، قدرته على إنهاء الهجمات، وتأثيره الواضح في مجريات اللعب.

ذكرت الشبكة أن الدوري شهد على مدار تاريخه الطويل ظهور العديد من الأجنحة الاستثنائية، ولكن محمد صلاح يصنف ضمن أبرز هؤلاء، لما تركه من بصمات قوية في ذاكرة اللعبة، سواء بأهدافه الحاسمة أو إبداعاته في المباريات الكبرى.

خلال الموسم الجاري، شارك صلاح في 10 مباريات مع ليفربول بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، قبل مواجهة فريق مانشستر يونايتد المرتقبة يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في البريميرليج.