قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

دافعت شبكة "Lentedesportiva" العالمية عن نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، محمد صلاح، عقب الانتقادات التي طالت مستواه في الفترة الأخيرة، حيث لم يتمكن اللاعب من تسجيل وصناعة الأهداف بشكل ملفت خلال المباريات الأخيرة للفريق الأحمر.

 

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح يعتبر من أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ بداية عصر البريميرليج، حيث أعاد كتابة الأرقام القياسية بعد انضمامه إلى ليفربول عام 2017، بتسجيله أكثر من 185 هدفًا، ومساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019، ولقب الدوري الإنجليزي مرتين.

وأضاف التقرير أن صلاح يعد الجناح العصري الأمثل، بفضل ثبات مستواه، قدرته على إنهاء الهجمات، وتأثيره الواضح في مجريات اللعب.

 

ذكرت الشبكة أن الدوري شهد على مدار تاريخه الطويل ظهور العديد من الأجنحة الاستثنائية، ولكن محمد صلاح يصنف ضمن أبرز هؤلاء، لما تركه من بصمات قوية في ذاكرة اللعبة، سواء بأهدافه الحاسمة أو إبداعاته في المباريات الكبرى.

خلال الموسم الجاري، شارك صلاح في 10 مباريات مع ليفربول بمختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها، قبل مواجهة فريق مانشستر يونايتد المرتقبة يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد" في البريميرليج.

محمد صلاح شبكة Lentedesportiva منتخب مصر ليفربول الدوري الإنجليزي دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

يانيك فيريرا

فيريرا: المؤتمرات الصحفية لنقل الحقائق وليس للتعبير عن الآراء الشخصية

يانيك فيريرا

كواليس جلسة حسين لبيب ويانيك فيريرا

يانيك فيريرا

فيريرا يفتح ملف الرواتب المتأخرة ويكشف تأثيرها على تركيز اللاعبين

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

فيديو

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد