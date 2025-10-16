إجراءات عاجلة من التعليم للإستعداد المبكر لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء الاستعدادات المبكرة لعقد امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية أنه نظرا لبدء الاعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، فقد وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الاعلان عن ترشيحات رؤساء و وكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية بجميع القطاعات للعام الدراسي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات والادارات التعليمية ، بضرورة الاعلان لمن يريد التقدم لوظائف رؤساء و وكلاء لجان الادارة و لجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية وبعد اجراء المقابلات للمتقدمين يتم اختيار و ترشيح الاتي :

- عدد 8 لكل لجنة ادارة ( 4 لمنصب الرئيس و 4 لمنصب الوكيل)

- عدد 8 لكل لجنة نظام ومراقبة ( 4 لمنصب الرئيس و 4 لمنصب الوكيل)

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الني ، يجب ألا يكون المتقدم لديه مانع من الموانع التالية :

- الحرمان من اعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري 113 لسنة 1992

-الاحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة

-أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدا اعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك موانع خاصة ، حيث يجب ألا يكون لدى المتقدم اي من الموانع التالية:

- أن يكون شاغلا لوظيفة مدير عام ادارة تعليمية حرصا على الصالح العام

-أن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية ( صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ) أو التوجيه الفني المشرف على تلك المدارس التابعة للجنة المرشح لها الا بعد انقضاء مدة 3 سنوات من بدء العمل بالتوجيه الفني

-أن يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة

وبشأن من يكلف رئيس أو وكيل لجنة نظام ومراقبة و رئيس أو وكيل لجنة ، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يشترط فيه ما يلي :

- الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة

- أن يكون المرشح للعمل رئيسا أو وكيلا من العاملين بالتربية والتعليم ويفضل العاملين بالتعليم الفني تجاري و فندقي و زراعي وصناعي ، وبالنسبة للمرشح من التعليم العام يراعى أن يكون قد تولى فترة لا تقل ععن عام كرئيس أو وكيل للجنة الادارة او النظام والمراقبة بالمرحلة الثانوية

-أن يكون كل من رئيس اللجنة او وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الاولى أ او ما يعادلها من وظائف المعلمين ( معلم أول أ على الاقل)

-الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الاخيرتين

-خبرة في اعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة اشرافية داخل احدى لجان الادارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قيم او وكيل قسم ، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لاعطاء الفرصة لاختيار الافضل

-أن يكون لديه الإلمام الكافي بمهارات وبرامج الحاسب الآلي

-أن يتمتع بمات شخصية قيادية ومشعود بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بأعباء العمل

-ألا يكون له اقارب من المتقدمين لآداء امتحانات الدبلومات الفنية بكاقة نوعياتها حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية

-ألا يكون قد تعدى 5 سنوات في رئاسة لجنة الادارة او النظام والمراقبة ، وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة ، ويجوز لوكيل اللجنة الذي امضى 5 سنوات أو اقل وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة اذا ما انطبقت عليه الشروط

-عدم توقيع اي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانونا ما لم يتم محو الجزاء

-ألا يكون محالا للمعاش خلال عام الترشح وذلك بالنسبة لرؤساء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة ، أما بالنسبة لوكلاء لجان الادارة ولجان النظام والمراقبة فيجب ألا يكون المرشح محالا للمعاش قبل انتهاء كافة اعمال الدور الثاني في ذات العام الدراسي

- يتم الترشحيح للجان من داخل القطاعات التابعة لها هذه اللجان ويتم الترشيح من قبل الادارة المركزية لمدارس التعليم الفني من خارج القطاعات اذا تطلب الأمر ذلك

و وافق وزير التربية والتعليم على الاعلان بالمديريات والادارات التعليمية لكل من تنتطبق عليه الشروط ويرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لإختيار وترشيح عدد 4 فقط لكل وظيفة ( رئيس - وكيل) وارسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة