عاجل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

التغذية غير السليمة تهدّد المناعة والصحة العامة .. خبير يوضح |فيديو

أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن التغذية غير السليمة أصبحت من أبرز أسباب ضعف المناعة وانتشار الأمراض المزمنة على مستوى العالم. 

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين عبيدة أمير وحياة مقطوف في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح تأثير ضعف المناعة في تعقيد الحالة الصحية للمصابين.

ليست الكمية.. بل النوعية هي المشكلة

وأشار الدكتور ناجي إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في نوعية الطعام وليس كميته، محذرًا من الانتشار الواسع لـالوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة، والدهون المشبعة، والنشويات المكررة، والتي أدت إلى اضطراب النظام الغذائي العالمي.
ودعا إلى ضرورة رفع الوعي الغذائي وتصحيح العادات اليومية، لضمان صحة أفضل للأفراد والمجتمعات.

الغذاء المستدام.. الطريق نحو صحة أفضل وبيئة آمنة

استعرض ناجي مفهوم "الغذاء المستدام"، الذي يعني اختيار الأطعمة التي تضمن صحة الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية.
وأوضح أن النظام الغذائي السليم يقوم على تقسيم السعرات الحرارية كالتالي:

40 % من الحبوب الكاملة مثل: الأرز البني، البطاطا، والبطاطس.

30 % من الخضروات والبقوليات، لما لها من دور في خفض الكوليسترول وتحسين الهضم.

25 % من البروتينات الحيوانية ومنتجات الألبان، مع تفضيل الأسماك على اللحوم الحمراء.

5 % فقط من الدهون غير المشبعة مثل: زيت الزيتون وزيت الكتان، الضرورية لامتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون.

وفي ختام حديثه، شدد استشاري التغذية العلاجية على أن تحقيق التوازن الغذائي واتباع نمط غذائي صحي هما الركيزة الأساسية للوقاية من الأمراض وتعزيز مناعة الجسم، مؤكدًا أن التغيير يبدأ من الوعي الفردي والسلوك اليومي.

التغذية العلاجية ضعف المناعة انتشار الأمراض المزمنة

صورة أرشيفية

مسرح النافورة

