فحص 37 ألف تلميذ بمبادرة علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس ببني سويف

أعلن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم ، فحص أكثر من 37 ألف تلميذ وتلميذة بمدارس المرحلة الابتدائية الحكومية بقطاع الريف وذلك من خلال 40 فريقاً طبياً على مستوى الإدارات الصحية، ضمن فعاليات مبادرة "علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس -الأنيميا ، السمنة، التقزم)، في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بعد استئنافها في الخامس من أكتوبر 2025 ، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/ 2026.



وذكرت المحافظة في بيان لها اليوم /الثلاثاء/ ، أن ذلك جاء عقب إطلاعه على التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور هاني جميعة، بشأن مجهودات المديرية خلال مبادرة "علاج أمراض سوء التغذية لأطفال المدارس، والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع التعليم والتأمين الصحي، لتقديم خدمات المبادرة التي تتضمن فحص نسبة الهيموجلوبين فى الدم وقياس الطول ووزن الطفل ومؤشر كتلة الجسم للتلاميذ المستهدفين من الحملة.. ويتم تحويل الحالات المكتشفة لعيادات التأمين الصحي بالمحافظة لاستكمال الفحوصات وصرف العلاج مجاناً، وذلك بمتابعة من الدكتور أحمد أشرف منسق عام المبادرات والدكتور إيمان محمد أحمد منسق مبادرة الأنيميا.