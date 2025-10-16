إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، كشوف أسماء المرشحين ورموزهم على النظامين الفردي والقائمة، بانتخابات مجلس النواب على أن تنشر بصحيفتى الأخبار والجمهورية.

أغلقت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الأربعاء، في الساعة الثانية مساءا، استعدادًا لإعلان أسماء المرشحين على النظامين الفردي والقائمة.

وصرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بأن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام خلال الثمانية أيام التي تم فتح باب التقدم للترشح فيها بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأشار إلى أن إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح حتى اليوم السادس 2191 مرشحا على النظام الفردى وتتابع غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان لرصد أي معوقات طوال اليوم، ويتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.