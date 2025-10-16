قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا إستهدفت من خلاله شرقي مدينة غزة.

كما إستهدفت  آليات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شرق خانيونس وذلك رغم إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ بحضور عدد من قادة ورؤساء دول العالم .

وفي لبنان ، أعلنت“الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية تنفيذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا قرابة الساعة الخامسة فجراً، في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل.

كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام.


يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية حيث أفادت قناة “الجديد” بأن سيارة تعرضت لهجوم بغارة من طائرة مسيرة في بلدة يانوح جنوب لبنان.

وأفادت وسائل اعلامية عن إصابة مواطن جراء استهداف السيارة في وادي الحضايا بين وادي جيلو ويانوح.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيان، أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح”.

فيما يستمر تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق الجنوب على علوّ متوسط ونشاط مكثّف ومنخفض للمسيّرات عدد من البلدات الجنوبية.

كما سبق أن أصيب 3 أشخاص الثلاثاء، بغارتين من طيران الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخص بغارة إسرائيلية على بلدة وادى جيلو في الجنوب.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن غارة من مسيّرة إسرائيلية وقعت بين بلدتي تبنين وحاريص.

و ذكرت مصادر صحفية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في أطراف بلدة حاريص، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

وتواصل "إسرائيل" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر الحزب، في الوقت الذي لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.
 

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

