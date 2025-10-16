رغم اتفاق وقف إطلاق النار .. الاحتلال يقصف شرق غزة وخانيونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الإحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا إستهدفت من خلاله شرقي مدينة غزة.



كما إستهدفت آليات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في شرق خانيونس وذلك رغم إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ بحضور عدد من قادة ورؤساء دول العالم .

وفي لبنان ، أعلنت“الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية تنفيذ جيش العدو الإسرائيلي تفجيرا كبيرا قرابة الساعة الخامسة فجراً، في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل.

كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام.



يأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق اللبنانية حيث أفادت قناة “الجديد” بأن سيارة تعرضت لهجوم بغارة من طائرة مسيرة في بلدة يانوح جنوب لبنان.

وأفادت وسائل اعلامية عن إصابة مواطن جراء استهداف السيارة في وادي الحضايا بين وادي جيلو ويانوح.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية بيان، أعلن أن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح”.

فيما يستمر تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مناطق الجنوب على علوّ متوسط ونشاط مكثّف ومنخفض للمسيّرات عدد من البلدات الجنوبية.

كما سبق أن أصيب 3 أشخاص الثلاثاء، بغارتين من طيران الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخص بغارة إسرائيلية على بلدة وادى جيلو في الجنوب.

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن غارة من مسيّرة إسرائيلية وقعت بين بلدتي تبنين وحاريص.

و ذكرت مصادر صحفية أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مزارعين أثناء قطفهم الزيتون في أطراف بلدة حاريص، ما أسفر عن إصابة اثنين منهم.

وتواصل "إسرائيل" خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بزعم استهداف مخازن أسلحة وبنى تحتية وعناصر الحزب، في الوقت الذي لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

