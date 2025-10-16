قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير المالية : نستهدف خفض الدين لأقل من 75% خلال 3 سنوات
"جبالي": قمة السلام حدثًا استثنائيًا.. والقيادة المصرية أثبتت أن الثبات على المبدأ ليس خيارًا
إزالة 26 عقار مخالف حديث بدون ترخيص وإحالةمديرين وموظفين للنيابة
بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. قافلة السلام تنطلق من مصر إلى غزة| صور
كامل الوزير: مصر تشارك ب5 شركات في معرض النقل السعودي
كامل الوزير: المعرض الدولي للصناعة والنقل يطلق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
الوزير: مصر تسعى لتوطين صناعة اليخوت وتطوير الموانئ لدعم السياحة
زيزو في ورطة .. تفاصيل جديدة حول شكاوي الزمالك ونجم الأهلي
توقيت غريب| موعد مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال والقناة الناقلة
الخريف يسيطر على الأجواء.. الأرصاد تحذر من الشبورة وأمطار متفرقة
استعد للتوقيت الشتوي 2025 .. هتأخر الساعة 60 دقيقة
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من دعم 13 ألف طالب في مبادرة دعم حَفَظة القرآن الكريم
فن وثقافة

بعد فترة قصيرة … انفصال توم كروز و آنا دي ارماس

توم كروز
توم كروز
أحمد البهى

كشفت تقارير أجنبية لمجلة ‏Mirror عن انفصال الممثل العالمي توم كروز و آنا دي ارماس، عن انتهاء علاقتهم العاطفية.

وقالت مصار لصحيفة mirror، ان الطرفان اتفقا علي الانفصال بعد فترة قصيرة من علاقتهما، علي ان يستمرا كاصدقاء. 

وفي حديث صريح مع صحيفة The National، كشف النجم العالمي براد بيت عن السبب الحقيقي وراء تعثّر مشروع سينمائي ضخم كان سيجمعه مجددًا بالنجم توم كروز، في نسخة مبكرة من الفيلم الشهير Ford v Ferrari.

وقال بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، إن المشروع كان قيد التطوير منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المفترض أن يُخرجه جوزيف كوسينسكي (مخرج Top Gun: Maverick)، بمشاركة كروز وبيت في البطولة. لكن المشروع لم يُكتب له الخروج للنور.

وأوضح بيت: “أنا وتوم كنا على وشك تصوير Ford v Ferrari مع جو كمخرج. دا كان من حوالي 10 سنين قبل ما الفريق اللي اشتغل فعلاً على الفيلم يقدمه بالشكل الرائع اللي شفناه في 2019.”

ورغم أن السبب الشائع حينها كان مشاكل في الميزانية، إلا أن بيت كشف جانبًا آخر لم يكن معروفًا سابقًا، قائلًا:

“الميزانية كانت تحدي كبير، لكن كمان الجدول الزمني وضغوط العمل خلت الأمور معقدة أكتر، وده اللي خلانا نقرر ننسحب بهدوء.”

الفيلم الذي تم إنتاجه لاحقًا عام 2019 من إخراج جيمس مانغولد، قام ببطولته النجمان مات ديمون وكريستيان بيل، ونال إشادات نقدية واسعة، كما فاز بجائزتي أوسكار من ضمن أربع ترشيحات.

عودة بيت وكروز للعمل معًا كانت ستعيد لم الشمل بين نجمَي فيلم Interview with the Vampire بعد غياب أكثر من 30 عامًا، وكان من المتوقع أن تكون خطوة جماهيرية ضخمة. لكن يبدو أن التوقيت والتفاصيل الإنتاجية كانت أقوى من الحلم.

Mirror توم كروز آنا دي ارماس

