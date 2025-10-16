قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
حدث ليلا.. المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف على حي الشجاعية شرق غزة.. ومصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بأسوان

حدث ليلا
حدث ليلا
عادل نصار

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك النادي.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان

لقى 4 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شرق العوينات جنوب أسوان ، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي

أفاد مسؤول أمريكي بارز بأن العديد من الدول أعربت عن رغبتها في المشاركة بـ"قوة الاستقرار" المقررة في غزة، ضمن إطار تنفيذ اتفاق التهدئة، مشدداً في الوقت ذاته على مطالبة الولايات المتحدة لحركة حماس بوقف القتل العشوائي. 

وأوضح المسؤول أن واشنطن تسعى إلى ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع وتسليم جثث الرهائن المحتجزة، مع الحرص على منع أي استفزاز من أي طرف يُعكّر اتفاق التهدئة.

تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر.

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

كشفت إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية برئاسة اللواء "أحمد عليان" مقت.ل طفل 12عاماً علي يد زميله في الدراسة بالمدرسة، بالمحطة الجديدة وإلقاء أشلا ء جث.ته بجوار كارفور الإسماعيلية.

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة  العميد " مصطفى عرفه" رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، لتوصل إلى الجاني بعد العثور على جث.ة طفل محولة إلى أشلاء بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي

شهدت الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي تأهل منتخبي السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، لترتفع الحصيلة العربية إلى سبعة منتخبات تشارك في النسخة المقبلة من البطولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال.

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة، في تصعيد جديد عقب أيام من هدوء جزئي بموجب اتفاق التهدئة الجاري بين الجانبين. 

واستهدفت القذائف مناطق سكنية في الحي، ما تسبب في أضرار مادية بمنازل عدة، وإثارة حالة من الذعر بين الأهالي الذين تضررت منازلهم في هجمات سابقة.

حدث ليلا غزة الاحتلال الإسرائيلي

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

حالة الطقس

حالة الطقس فى أسوان اليوم الخميس 16-10-2025

جانب من اجتماع محافظة سوهاج

خطة سوهاج لتخفيف العبء عن الأسر وتوحيد الزي المدرسي بجودة وسعر مناسب

جانب من المضبوطات بسوهاج

ضبط أكثر من طن لحوم وأسماك فاسدة في سوهاج

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

