حدث ليلا.. المدفعية الإسرائيلية تطلق قذائف على حي الشجاعية شرق غزة.. ومصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بأسوان

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع "صدى البلد"، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك النادي.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان

لقى 4 أشخاص مصرعهم ، فيما أصيب 3 أشخاص آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق شرق العوينات جنوب أسوان ، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة ، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي

أفاد مسؤول أمريكي بارز بأن العديد من الدول أعربت عن رغبتها في المشاركة بـ"قوة الاستقرار" المقررة في غزة، ضمن إطار تنفيذ اتفاق التهدئة، مشدداً في الوقت ذاته على مطالبة الولايات المتحدة لحركة حماس بوقف القتل العشوائي.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تسعى إلى ضمان تدفق المساعدات إلى القطاع وتسليم جثث الرهائن المحتجزة، مع الحرص على منع أي استفزاز من أي طرف يُعكّر اتفاق التهدئة.

تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة فى اول الليل مائل للبرودة فى اخره وفى الصباح الباكر.

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

كشفت إدارة البحث الجنائي بالإسماعيلية برئاسة اللواء "أحمد عليان" مقت.ل طفل 12عاماً علي يد زميله في الدراسة بالمدرسة، بالمحطة الجديدة وإلقاء أشلا ء جث.ته بجوار كارفور الإسماعيلية.

وأمر مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد " مصطفى عرفه" رئيس مباحث مديرية أمن الإسماعيلية، لتوصل إلى الجاني بعد العثور على جث.ة طفل محولة إلى أشلاء بنطاق دائرة مركز الإسماعيلية.

سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي

شهدت الجولة الثالثة من الملحق الآسيوي تأهل منتخبي السعودية وقطر إلى نهائيات كأس العالم 2026، لترتفع الحصيلة العربية إلى سبعة منتخبات تشارك في النسخة المقبلة من البطولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المونديال.

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بأن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة، في تصعيد جديد عقب أيام من هدوء جزئي بموجب اتفاق التهدئة الجاري بين الجانبين.

واستهدفت القذائف مناطق سكنية في الحي، ما تسبب في أضرار مادية بمنازل عدة، وإثارة حالة من الذعر بين الأهالي الذين تضررت منازلهم في هجمات سابقة.