الأهلي: لا ديون على النادي وجميع أقساط الأراضي تم سدادها



أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك النادي.



وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" ميزانية الأهلي تخطت الـ8 مليار جنيه، يخصص منها لفرثثق الكرة مبلغ لا يتجاوز 1.3 مليار جنيه، وده ناتج من أصول جديدة للنادي، والنادي قام بتسديد كافة الحقوق المستحقة لأراضي النادي وأصبحت جميععها مملوكة للنادي ولا يوجد أي ديون على النادي".

وتابع:" مجلس الخطيب، سدد جميع الأقساط للأراضي التي حصل عليها الأهلي في الفترة الماضية، وجاري عمل دراسة بشأن فرع النادي الجديد في العلمين".

وأضاف:" جميع عقود الرعاية تنتهي الموسم الحالي والأهلي يسعي للتعاقد مع الرعاة في الفترة القادمة بالدولار، عن طريق الاتفاق مع الشركة الأم، وليس لفروع الشركة في مصر، خاصة وأن الأهلي يحتاج العملة الأجنبية لتسديد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية".

وعن صفقات الأهلي قال:" الأهلي يسير في طريق ايجابي في الفترة الماضية، بعد تحقيق نتائج جيدة في الدوري والتعاقد مع مدرب سبق له العمل في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في العالم".

وشدد:" أتمنى أن يستمر الأهلي في دعم الفريق خلال الفترة القادمة، ونعلم أن طموحات الجماهير لا تقبل سوى بالبطولات".