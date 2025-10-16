شرط جزائي.. مدحت شلبي يكشف تفاصيل عقد ييس توروب مع الأهلي

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن تفاصيل عقد الدنماركي ييس توروب، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء.

وقال شلبي خلال تقديمه برنامجه «يا مساء الأنوار» عبر فضائية MBC مصر 2: «مدة تعاقد الأهلي مع المدير الفني الدنماركي تمتد لموسمين ونصف، وسيتواجد معه خمسة مدربين مساعدين».

وأضاف: «المدرب سيتقاضى راتبًا سنويًا قدره 2 مليون و600 ألف دولار، في حين يحصل جهازه المعاون بالكامل على 550 ألف دولار سنويًا».

وأشار إلى أن هناك شرطًا جزائيًا في عقد المدرب الدنماركي تصل قيمته إلى خمسة أشهر من الراتب في حال فسخ التعاقد من طرف واحد.

ويضم الجهاز الفني المعاون لييس توروب كلًا من: الدنماركي جوني مولبي مدربًا مساعداً، والمجري أمري زابيكس مدرباً مساعداً، وعادل مصطفى مدرباً مساعداً، والدنماركي كاي ستيفانسن مدرباً لحراس المرمى، وأيمن محمد محللاً للأداء.