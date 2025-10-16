قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميزانية 8 مليارات جنيه.. الأهلي يضع خطة جديدة بشأن الرعاة

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، وضع خطة جديدة بشأن الرعاة، كما أنه سدد جميع الأقساط الخاصة بأراضي جميع الفروع وأصبحت جميعها ملك النادي.

وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، ويذاع على قناة «cbc»:«ميزانية الأهلي تخطت الـ8 مليار جنيه، يخصص منها لفريق الكرة مبلغ لا يتجاوز 1.3 مليار جنيه، وده ناتج من أصول جديدة للنادي، والنادي قام بتسديد كافة الحقوق المستحقة لأراضي النادي وأصبحت جميعها مملوكة للنادي ولا يوجد أي ديون عليه».

وتابع:«مجلس الخطيب، سدد جميع الأقساط للأراضي التي حصل عليها الأهلي في الفترة الماضية، وجاري عمل دراسة بشأن فرع النادي الجديد في العلمين».

وأضاف:«جميع عقود الرعاية تنتهي الموسم الحالي والأهـلي يسعي للتعاقد مع الرعاة في الفترة القادمة بالدولار، عن طريق الاتفاق مع الشركة الأم، وليس لفروع الشركة في مصر، خاصة وأن الأهلـي يحتاج العملة الأجنبية لتسديد رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية».

وعن صفقات الأهلي قال:«الأهلـي يسير في طريق ايجابي في الفترة الماضية، بعد تحقيق نتائج جيدة في الدوري والتعاقد مع مدرب سبق له العمل في أحد الدوريات الخمسة الكبرى في العالم».

وشدد:«أتمنى أن يستمر الأهـلي في دعم الفريق خلال الفترة القادمة، ونعلم أن طموحات الجماهير لا تقبل سوى بالبطولات».

