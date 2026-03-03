أحمد صبور : كل موارد الدولة كانت موجهة للتسليح بعد حرب 67

روى المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، كيف بدأ والده الراحل الأستاذ حسين صبور يشعر بقيمة مكتبه الاستشاري: "في أوائل الستينات، بدأ المكتب يكبر وينمو، وكان الوالد حاسس إن العملية ماشية كويس.. لكن بعد كده جات حرب 67، ودي كانت أول ضربة كبيرة لوالدي، المكتب ما كانش عنده شغل خالص".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "كل موارد الدولة كانت موجهة لتسليح الجيش، وكان الزباين الرئيسيين هم الحكومة، والقطاع الخاص ما كانش بيشتغل في البزنس وقتها".

وأشار أحمد حسين صبور إلى القرار الجريء الذي اتخذه والده لمواجهة الأزمة: "ساعتها فتح فرع للمكتب في ليبيا، واشتغل هناك وخد شغل كتير من الحكومة. النسبة الأكبر كانت شغل مرافق والبنية التحتية، والمباني كانت نسبة أقل.. والمهم إنه استفاد من ليبيا حاجتين: أولًا، جاب الشغل اللي بياخده هناك ويعمل تصميمه في مكتب مصر، وبكده مكتب مصر ما قفلش. ثانيًا، قدر يدفع مرتبات المهندسين اللي عنده وما يخليش حد يوقف".

وأكد صبور أن هذه الخطوات أثبتت رؤية والده الريادية وقدرته على الصمود أمام الأزمات: "ده كان درس مهم جدًا لنا إحنا كجيل جديد في الأهلي صبور. الشجاعة في اتخاذ القرار وقت الضغط، والقدرة على التوسع لمناطق جديدة كانت من أهم أسباب نجاحه واستمرارية المكتب رغم الظروف الصعبة. كل ده كان جزء من فلسفة الوالد في الإدارة والبزنس".

