2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
العاهل الأردني يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة
توك شو

أحمد صبور : كل موارد الدولة كانت موجهة للتسليح بعد حرب 67

المهندس أحمد حسين صبور
المهندس أحمد حسين صبور
محمود محسن

روى المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، كيف بدأ والده الراحل الأستاذ حسين صبور يشعر بقيمة مكتبه الاستشاري: "في أوائل الستينات، بدأ المكتب يكبر وينمو، وكان الوالد حاسس إن العملية ماشية كويس..  لكن بعد كده جات حرب 67، ودي كانت أول ضربة كبيرة لوالدي، المكتب ما كانش عنده شغل خالص".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار": "كل موارد الدولة كانت موجهة لتسليح الجيش، وكان الزباين الرئيسيين هم الحكومة، والقطاع الخاص ما كانش بيشتغل في البزنس وقتها".

وأشار أحمد حسين صبور إلى القرار الجريء الذي اتخذه والده لمواجهة الأزمة: "ساعتها فتح فرع للمكتب في ليبيا، واشتغل هناك وخد شغل كتير من الحكومة. النسبة الأكبر كانت شغل مرافق والبنية التحتية، والمباني كانت نسبة أقل.. والمهم إنه استفاد من ليبيا حاجتين: أولًا، جاب الشغل اللي بياخده هناك ويعمل تصميمه في مكتب مصر، وبكده مكتب مصر ما قفلش. ثانيًا، قدر يدفع مرتبات المهندسين اللي عنده وما يخليش حد يوقف".

وأكد صبور أن هذه الخطوات أثبتت رؤية والده الريادية وقدرته على الصمود أمام الأزمات: "ده كان درس مهم جدًا لنا إحنا كجيل جديد في الأهلي صبور. الشجاعة في اتخاذ القرار وقت الضغط، والقدرة على التوسع لمناطق جديدة كانت من أهم أسباب نجاحه واستمرارية المكتب رغم الظروف الصعبة. كل ده كان جزء من فلسفة الوالد في الإدارة والبزنس".
 

المهندس أحمد حسين صبور حرب 67 تسليح الجيش الإدارة الأهلي صبور

