أبي كان معلم لكل اقتصادي .. أحمد صبور عن تأثير والده على مسيرته

كشف المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس الإدارة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن تفاصيل رحلة والده الراحل الأستاذ حسين صبور وتأثيرها على مسيرته المهنية: "دايمًا لما حد يسألني عن نفسي، بقول له أحمد حسين صبور، وده الاسم اللي معاه كل القصة والتاريخ".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن والده، رحمه الله، كان له أثر كبير ليس فقط عليه بل على كل من اشتغل في مجال الاقتصاد: "الوالد كان معلم كبير لأي حد دخل المجال الاقتصادي، والناس كتير مش عارفة إن بداية حياته كانت موظف زي أي حد في العيلة، كان موظف في وزارة الإسكان بعد ما اتخرج سنة 57".

وتابع: "في الفترة دي كان فيه حاجة اسمها أمر تكليف' يعني لازم أي خريج من جامعة مصرية يشتغل في الحكومة لمدة 3 سنين، والوالد التزم بيها بالكامل".

ورغم الالتزام بالعمل الحكومي، كشف أحمد صبور أن والده كان دايمًا عنده روح الريادة والمغامرة: "من أول يوم فتح مكتبه الخاص، كان مشي ضد العرف في الوقت ده، لأنه مفيش حد كان بيشتغل برايفت بيزنس بشكل جدي. دا كان دليل على شجاعته ورؤيته المختلفة".

وأضاف: "الوالد كان فاهم إن النجاح مش بس في الوظيفة الحكومية، لكنه كمان في القدرة على خلق فرص جديدة وتحقيق أحلامه بطريقة خاصة".

واختتم صبور حديثه بالإشارة إلى أن هذه القيم والرؤية انتقلت له وللشركة التي يترأسها اليوم، موضحًا: "إحنا في الأهلي صبور بنفكر بنفس روح الريادة اللي كانت عند الوالد، وبنحاول نحقق مشاريعنا بشكل يليق بالتاريخ الكبير للعيلة وبالمستقبل اللي بنطمح له".