عاجل
ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أبي كان معلم لكل اقتصادي .. أحمد صبور عن تأثير والده على مسيرته

محمود محسن

كشف المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس الإدارة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن تفاصيل رحلة والده الراحل الأستاذ حسين صبور وتأثيرها على مسيرته المهنية: "دايمًا لما حد يسألني عن نفسي، بقول له أحمد حسين صبور، وده الاسم اللي معاه كل القصة والتاريخ".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أن والده، رحمه الله، كان له أثر كبير ليس فقط عليه بل على كل من اشتغل في مجال الاقتصاد: "الوالد كان معلم كبير لأي حد دخل المجال الاقتصادي، والناس كتير مش عارفة إن بداية حياته كانت موظف زي أي حد في العيلة، كان موظف في وزارة الإسكان بعد ما اتخرج سنة 57".

وتابع: "في الفترة دي كان فيه حاجة اسمها أمر تكليف' يعني لازم أي خريج من جامعة مصرية يشتغل في الحكومة لمدة 3 سنين، والوالد التزم بيها بالكامل".

ورغم الالتزام بالعمل الحكومي، كشف أحمد صبور أن والده كان دايمًا عنده روح الريادة والمغامرة: "من أول يوم فتح مكتبه الخاص، كان مشي ضد العرف في الوقت ده، لأنه مفيش حد كان بيشتغل برايفت بيزنس بشكل جدي. دا كان دليل على شجاعته ورؤيته المختلفة". 
وأضاف: "الوالد كان فاهم إن النجاح مش بس في الوظيفة الحكومية، لكنه كمان في القدرة على خلق فرص جديدة وتحقيق أحلامه بطريقة خاصة".

واختتم صبور حديثه بالإشارة إلى أن هذه القيم والرؤية انتقلت له وللشركة التي يترأسها اليوم، موضحًا: "إحنا في الأهلي صبور بنفكر بنفس روح الريادة اللي كانت عند الوالد، وبنحاول نحقق مشاريعنا بشكل يليق بالتاريخ الكبير للعيلة وبالمستقبل اللي بنطمح له".

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

رونالدو

النصر يكشف عن تفاصيل إصابة رونالدو

لاعبو الزمالك

ممدوح عباس يواصل مكافآته التحفيزية للاعبي الزمالك في المباريات المقبلة

بيراميدز

تعليق مثير من الدردير بعد أحقية بطولة الدوري للأهلي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

