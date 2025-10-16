محمد عبدالجليل: إبراهيم عادل يريد الانتقال إلى الأهلي



أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إبراهيم عادل لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي وبيراميدز السابق، يسعي للانتقال لصفوف الأهلي.



وقال عبدالجليل ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" إمام عاشور يذكرني بلاعبي الدرجة الثانية، ويجب أن يتعلم من احترافية كريستيانو رونالدو".

وتابع:" ما فعله إمام عاشور غير احترافي وتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف:" إبراهيم عادل سيكون صفقة رائعه للأهلي، ومن الوارد أن يدفع الأهلي 4 مليون دولار لضمه، واللاعب يفضل الانتقال لصفوف الأهلي عن الاحتراف في أوروبا".

وشدد:" أداء إبراهيم عادل لا يناسب الدوري الإنجليزي، ولكنه يتماشى مع الدوري الإسباني، واللاعب عينه على الأهلي منذ عامين".

وأضاف:" صفقات الأهلي القادمة ستكون بالهاتف، من خلال محمود الخطيب ومعه سيد عبدالحفيظ".