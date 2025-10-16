قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد عبدالجليل: إبراهيم عادل يريد الانتقال إلى الأهلي

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل
رباب الهواري


أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أن إبراهيم عادل لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي وبيراميدز السابق، يسعي للانتقال لصفوف الأهلي.


وقال عبدالجليل ، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" إمام عاشور يذكرني بلاعبي الدرجة الثانية، ويجب أن يتعلم من احترافية كريستيانو رونالدو".

وتابع:" ما فعله إمام عاشور غير احترافي وتسبب في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف:" إبراهيم عادل سيكون صفقة رائعه للأهلي، ومن الوارد أن يدفع الأهلي 4 مليون دولار لضمه، واللاعب يفضل الانتقال لصفوف الأهلي عن الاحتراف في أوروبا".

وشدد:" أداء إبراهيم عادل لا يناسب الدوري الإنجليزي، ولكنه يتماشى مع الدوري الإسباني، واللاعب عينه على الأهلي منذ عامين".

وأضاف:" صفقات الأهلي القادمة ستكون بالهاتف، من خلال محمود الخطيب ومعه سيد عبدالحفيظ".

إبراهيم عادل الأهلي أخبار الرياضة صفقات الأهلي

