نظير عياد: الثواب والأجر يكون على الامتناع والأداء

قال الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، إن الأصل في الحائض عند السيدات هو خروج الدم، وبالنسبة للآلام التي تسبق الحائض لا تؤثر على الصيام، لأن الأصل في خروج الدم.

وتابع الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجر من الله سبحانه وتعالى يكون على أداء العبادة، ومن يقوم بالامتثال بالتوقف عن أداء العبادة في حالات معينة، موضحا: المرأة مأمورة بالصيام، وكذلك مأمورة بعدم الصيام في حالات معينة.



كما أوضح مفتي الجمهورية، أن الامتثال والامتناع والرخص التي منحها الله عليها أجر، معلقا: مثلا من تتبع أوامر الله في عدم الصيام والصلاة في الحائض لها أجر.

وأضاف الدكتور نظير عياد: المرأة التي تلجأ للأدوية لتأخير موعد الحائض، يجب أن تتابع مع الطبيبة حتى لا تتعرض لأعراض سلبية نتيجة تلك الأدوية، وإن أجاز الطب ذلك الدواء فلا حرج على ذلك.