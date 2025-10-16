ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار تعاملات أمس الأربعاء ، واقتربت سعر الأوقية الـ 4211 دولارا مقارنة 4190 دولار بالمستهل لتسجل أمس زيادة بقيمة 31 دولار، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا بقيمة 20 جنيها ليسجل اليوم الخميس 5630 جنيها مقابل 5610جنيها سعر تعاملات أمس.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 6457 جنيها

سعر الشراء: 6434 جنيهًا

أسعار الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 22 اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 5919 جنيهًا

سعر الشراء: 5898 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 5650 جنيهًا

سعر الشراء: 5630 جنيهًا



جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 4843 جنيهًا

سعر الشراء:4826 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:3767 جنيهًا

سعر الشراء: 3753جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:3229 جنيهًا

سعر الشراء: 3217 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 16-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 45200 جنيهًا

سعر الشراء: 45040 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:200840 جنيهًا

سعر الشراء نحو 200129 جنيهًا

أوقية الذهب



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4211 دولارا وفقا لسعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.