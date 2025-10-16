قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق المرحلة الأولى من أضخم مشروع للربط الكهربائي بين مصر والسعودية.. ماذا بعد؟
تبدأ اليوم وتنتهي السبت.. الطعن على المرشحين بانتخابات مجلس النواب أمام القضاء الإداري
التعبئة والتغليف.. أداة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري وتحقيق الاستدامة
قبل مناقشتها اليوم.. تفاصيل اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ترامب يُنشئ صندوق نصر لأوكرانيا من الرسوم الجمركية الجديدة على الصين
لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي
كيف أعرف أن حلمي سيتحقق؟.. 4 علامات تنبئ بقرب حدوثه
مصر: معبر رفح جاهز من جانبنا لكن إسرائيل تعطل إعادة تشغيله
حماس : باب العفو العام مفتوح أمام العصابات حتى مساء الأحد المقبل
الاحتلال يعلن التعرف على جثتي عنبار هايمان ومحمد الأطرش بعد استعادتهما
إعلان أسماء المرشحين بالفردي والقائمة ورموزهم بانتخابات النواب.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار تعاملات أمس الأربعاء ، واقتربت سعر الأوقية الـ 4211 دولارا  مقارنة 4190 دولار بالمستهل لتسجل أمس زيادة بقيمة 31 دولار، فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا بقيمة 20 جنيها ليسجل اليوم الخميس 5630 جنيها مقابل 5610جنيها سعر تعاملات أمس.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال مستهل التعاملات الصباحية  اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم 

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا  اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 6457  جنيها

سعر الشراء: 6434  جنيهًا 

أسعار الذهب في مصر 

 سعر الذهب عيار 22   اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 5919 جنيهًا 

سعر الشراء: 5898 جنيهاً 


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا   اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 5650 جنيهًا 

سعر الشراء: 5630 جنيهًا 
 

جرام الذهب عيار 21

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 4843  جنيهًا 

سعر الشراء:4826 جنيهًا
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:3767 جنيهًا 

سعر الشراء: 3753جنيهًا 


وصل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:3229   جنيهًا 

سعر الشراء: 3217 جنيهًا  

سعر الذهب في مصر اليوم  الخميس 16-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع: 45200  جنيهًا 

سعر الشراء: 45040 جنيهًا 

سعر الجنيه الذهب 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة  اليوم الخميس 16-10-2025:

سعر البيع:200840 جنيهًا

سعر الشراء نحو 200129 جنيهًا

 

أوقية الذهب 


أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4211 دولارا وفقا لسعر البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

سعر الذهب أسعار الذهب سعر الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 الجنيه الذهب أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

آيات أباظة و عمرو محمود ياسين

بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

بعد الزيادة الكبيرة.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الخميس 16 أكتوبر 2025

قذائف على حي الشجاعية

المدفعية الإسرائيلية تطلق عدة قذائف على حي الشجاعية في شرق مدينة غزة

صورة ارشيفية

استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية

ترشيحاتنا

د. عمرو الورداني

الورداني: ثبات مصر والعدل أساس صناعة السلام

د. سلامة داود

علماء جامعة الأزهر يتصدرون عضوية اللجان الوطنية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان «بالتي هي أحسن»

بالصور

جزيئات البلاستيك الدقيقة تغزو أجسامنا.. دراسات تكشف مخاطرها المميتة على الدماغ والقلب

الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم
الميكروبلاستيك في كل مكان داخل الجسم

طريقة عمل اللبنة في المنزل بخطوات سهلة.. طعم لذيذ وصحي بدون مواد حافظة

طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة
طريقة عمل اللبنة

فولفو تودع رسميا أيقونتها العائلية V90 للتحول نحو السيارات الكهربائية

فولفو V90
فولفو V90
فولفو V90

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل.. ألذ من المعلبة وصحية

طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل
طريقة عمل التونة في البيت بسمك الماكريل

فيديو

اعتذار باسم يوسف لزوجته

“وجع شهرة ومقلب جواز”.. باسم يوسف يعتذر لزوجته علناً

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد