أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 24 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعاً غير مسبوق حيث تجاوز عيار 24 الـ 6300 جنيهاً، ويهتم المواطنون بالبحث يومياً لمتابعة أسعار الذهب في مصر خاصة سعر عيار 21 الأكثر تداولاً وطلباً.

ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب العالمي إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء، مدعومًا بتزايد التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة الأمريكية، في حين عزز تجدد المخاوف التجارية بين الولايات المتحدة والصين الطلب على الملاذ الآمن.



سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6354 جنيهًا

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم نحو 5625 جنيهًا، وتتراوح قيمة مصنعية الذهب بين 100 و150 جنيهًا حسب كل تاجر.

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4821 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء 15-10-2025:

سعر البيع:3753 جنيهًا

سعر الشراء: 3740 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 45000 جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث في محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار الآن 4192 دولارًا للشراء، و4191.5 دولار للبيع

رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع سعر الذهب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن سعر الذهب عالمي ولا أحد يستطيع أن يتدخل في تحديده، ولذلك الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل في أسعار الذهب.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أن سعر الذهب مرتبط بحالة عدم الثبات التي يشهدها العالم أجمع، والذي يشهد أزمة اقتصادية عالمية، والعالم في حالة من الضبابية الشديدة.

وأوضح أن الكل يسعى إلى الحفاظ على قيمة الأموال والممتلكات من خلال شراء الذهب، مشددا على أن سعر الذهب مرتبط بالسعر العالمي.