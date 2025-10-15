لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن سعر الذهب عالمي ولا أحد يستطيع أن يتدخل في تحديده، ولذلك الحكومة لا يمكن لها أن تتدخل في أسعار الذهب.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الحكومي، أن سعر الذهب مرتبط بحالة عدم الثبات التي يشهدها العالم أجمع، والذي يشهد أزمة اقتصادية عالمية، والعالم في حالة من الضبابية الشديدة.

وأوضح أن الكل يسعى إلى الحفاظ على قيمة الأموال والممتلكات من خلال شراء الذهب، مشددا على أن سعر الذهب مرتبط بالسعر العالمي.

من جانب آخر، أكد مدبولي أن هناك طريقا شاقا من المفاوضات لاستكمال خريطة الطريق في الحفاظ على وقف الحرب في غزة، ومصر تعي تماما تلك التحديات.