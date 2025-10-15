أكبر عملية إغاثية.. وزيرة التضامن: قدمنا 600 ألف طن مساعدات للشعب الفلسطيني

قالت مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري عمل مع العديد من الدول وكافة منظمات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تم العمل مع 59 دولة، من بينهم 52 دولة قدموا مساعدات عينية.

ولفتت مايا مرسي، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الحكومي، إلى أنه تم استلام 650 شحنة بحرية و936 طائرة، مشددة على أن ما قدم إلى غزة بعد أكبر إغاثة إنسانية حيث نجحنا في تقديم ما يقارب من 600 ألف طن مساعدات.

واسترسلت: وفرنا 6 مستشفيات ميداني منهم 2 في العريش والباقي داخل قطاع غزة.

وأوضحت: تم إقامة المخيمات المصرية داخل قطاع غزة، ولأول مرة يتم تقديم الوجبات الساخنة للشعب الفلسطيني، حيث وفرنا ما يقارب من 2 مليون رغيف خبز و500 ألف وجبة ساخنة و700 ألف وجبة جافة، والتي تعد تجربة فريدة من نوعها.