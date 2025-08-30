مضغوط نفسيًا.. أحمد ياسر يعلق على مستوى زيزو في مباراة المحلة

تحدث أحمد ياسر لاعب المصري البورسعيدي والبنك الأهلي السابق، عن مستوى أحمد مصطفى سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب مضغوط نفسيًا.

وقال أحمد ياسر في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “أون سبورت”: "زيزو كان يقدر يسجل في مباراة المحلة من فرصة سهلة جدًا، لكن إحساسي إن زيزو مضغوط نفسيًا شوية، وتحس إنه عايز يعمل حاجات كتير جدًا فمبيعرفش يعمل حاجة".

وأضاف: "زيزو عايز يثبت إنه لعيب جامد، وإنه يستحق الفلوس والضجة اللي اتعملت عشانه وهو مش محتاج كدة لإنه مفيش خلاف عليه".

وتابع: “زيزو متابع السوشيال ميديا وده اللي عامله ضغط عشان يثبت لجمهور الأهلي العظيم، حتى الأهلي عمله فئة جديدة في عقود اللاعبين (أولى مميزة)، وده اللي عمل ضغط نفسي عليه اللي هو لازم يا أسجل أو أصنع”.