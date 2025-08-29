إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة

كشف الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، حقيقة تسجيل عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي في اتحاد الكرة بقيمة 5 ملايين جنيه، بعكس قيمته الحقيقية.

وقال الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي في برنامجه اللعيب: "كل العالم والأندية المحترفة بتعمل عقدين للاعبين، وعقد زيزو مش بخمسة ولكن بـ 20 مليون جنيه الفئة الأولى، وعقد تاني إعلانات، وعقد الإعلانات بيدفع فيه الضرايب أكتر، وليه الأندية بتلجأ لعمل ذلك علشان عقد اتحاد الكرة بينتهي من تلقاء نفسه بمجرد انتهاء عقد اتحاد الكرة، ولكن العق التاني بينتهي بالاتفاق بين الطرفين".

وأضاف الخطيب: "لو الكلام اللى بيعمله النادي الأهلي مش مظبوط كان كله تضرر كاتحاد الكرة وغيره، الأهلي بيعمل كده وكله بعد كده بيمشي الخطى خلفه".